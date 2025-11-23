Doanh nghiệp Nhật Bản “bình thản” trước lo ngại sụt giảm du khách Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc khuyến cáo công dân hạn chế đến Nhật Bản vì căng thẳng ngoại giao, lượng du khách Trung Quốc tới nước này đã giảm đáng kể. Tuy vậy, những tác động tức thời tới hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng, chuỗi bán lẻ, khách sạn và dịch vụ du lịch ở Nhật Bản vẫn chưa rõ rệt.

Bà Shiina Ito, quản lý một cửa hàng trang sức ở Tokyo, cho biết bà “không quá lo lắng.” Theo bà, việc giảm lượng khách Trung Quốc khiến không gian mua sắm “dễ chịu hơn” cho khách Nhật Bản, nên doanh số không bị ảnh hưởng.

Thông thường, khách Trung Quốc chiếm khoảng một nửa lượng khách tại cửa hàng nằm ở khu Asakusa - điểm đến nổi tiếng với những con phố mua sắm luôn đông đúc du khách.

Du khách Trung Quốc vốn có mức chi tiêu cao hơn mặt bằng chung, nên nhiều doanh nghiệp du lịch và bán lẻ Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nhóm khách này, từ ẩm thực đến mỹ phẩm.

Tại các khu du lịch lớn, nhiều khách sạn, cửa hàng thời trang và thậm chí cả hiệu thuốc bố trí nhân viên nói tiếng Trung để phục vụ riêng cho khách Trung Quốc, các trung tâm thương mại cũng thường có biển hiệu bằng tiếng Trung.

Tại khu Ginza - thiên đường mua sắm cao cấp của Tokyo, ông Yuki Yamamoto, quản lý một cửa hàng mỳ udon nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram, cho biết chưa thấy biến động đáng kể kể từ khi Chính phủ Trung Quốc đưa ra cảnh báo du lịch.

Dù ước tính “một nửa số khách xếp hàng mỗi ngày là người Trung Quốc”, nhưng ông nhận định “không có thay đổi đột ngột nào.” Ông nói: “Nếu lượng khách giảm, dĩ nhiên sẽ đáng tiếc. Nhưng khách Nhật vẫn đến đều đặn, nên chúng tôi không quá lo."

Tuy nhiên, một số khách sạn phụ thuộc nặng nề vào thị trường Trung Quốc đang chịu tác động rõ rệt.

Bà Keiko Takeuchi, chủ khách sạn Gamagori ở miền Trung Nhật Bản, cho biết lượng hủy phòng từ các công ty lữ hành Trung Quốc “đến liên tục,” trong khi 50-60% khách của khách sạn là người Trung Quốc. “Tôi mong tình hình sớm lắng dịu, nhưng có lẽ sẽ mất thời gian” - bà nói.

Quan hệ Trung-Nhật trở nên căng thẳng sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi liên quan vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tháng 11/2025, dẫn tới lo ngại về tác động đối với hoạt động kinh tế-thương mại song phương.

Ngày 14/11, Bắc Kinh cảnh báo công dân không đến Nhật Bản, khiến khoảng 500.000 vé máy bay cùng hàng loạt tour du lịch bị hủy.

Theo thống kê của Nhật Bản, gần 7,5 triệu lượt du khách Trung Quốc tới nước này từ tháng 1-9/2025, chiếm 1/4 tổng lượng khách quốc tế. Nhờ đồng yen yếu, riêng quý 3 năm 2025 du khách Trung Quốc đã chi khoảng 3,7 tỷ USD.

Năm 2024, mức chi tiêu bình quân của du khách Trung Quốc cao hơn 22% so với du khách các nước khác. Nhưng lượng khách quốc tế đạt kỷ lục 36,8 triệu lượt vào năm ngoái cũng khiến Nhật Bản đối mặt tình trạng quá tải du lịch, gây áp lực lên đời sống người dân.

Tại Thượng Hải, ông Wu Weiguo - quản lý một công ty lữ hành - cho biết 90% khách của ông đã yêu cầu hủy tour Nhật Bản. Tuy nhiên, theo Cơ quan Du lịch Nhật Bản, chỉ 12% du khách Trung Quốc năm ngoái đi theo tour, giảm mạnh so với 43% năm 2015.

Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Yasushi Kaneko cho rằng diễn biến này “không đến mức đáng lo,” khi lượng khách từ nhiều thị trường khác đang có xu hướng tăng./.

