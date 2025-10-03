Động đất có độ lớn 3.6 tại Măng Ri, Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 3/10, một trận động đất đã xảy ra tại xã Măng Ri, Quảng Ngãi, Trận động đất có độ lớn 3.6, rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra lúc 10 giờ 53 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 3/10, có tọa độ 14.867 độ Vĩ Bắc, 108.126 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, ngày 11/9, quanh khu vực này cũng xảy ra nhiều trận động đất rải rác; trong đó ngày 11/9, một trận động đất có độ lớn 4.5, độ rủi ro thiên tai cấp 1 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), đây là trận động đất kích thích.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5.0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4.7.

Ông Nguyễn Xuân Anh đánh giá, "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

"Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng độ lớn khó có khả năng lớn hơn 5.5. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này," ông Xuân Anh nhận định./.

Quảng Ngãi: Động đất có độ lớn 3,6 tại xã Măng Bút Trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra lúc 9 giờ 54 phút 10 giây ngày 29/9, có tọa độ 14.901 độ Vĩ Bắc, 108.187 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.