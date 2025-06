Đồng Nai đề xuất xây khu thương mại tự do 16 tỷ USD

Đề án Khu thương mại tự do Đồng Nai gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với tổng diện tích hơn 8.500 ha, chi phí đầu tư khoảng 16 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư công khoảng 5%, vốn đầu tư tư nhân trong nước chiếm 40%, còn lại 55% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thông tin trên được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội thảo "Khu thương mại tự do tại Đồng Nai - động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới - cất cánh cùng sân bay Long Thành," diễn ra ngày 27/6, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các chuyên gia kinh tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, Khu thương mại tự do dự kiến sẽ có 4 khu chức năng chính, gồm: Khu sản xuất có diện tích 3.095ha; khu chức năng logistics 2.244ha; khu tài chính-thương mại-dịch vụ 1.500ha; khu nghiên cứu đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số 1.419ha.

Khu thương mại tự do xây dựng theo mô hình phức hợp, với mục tiêu khai thác tối đa về lợi thế sân bay Long Thành, cảng Phước An và hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam Bộ và Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Hồ Văn Hà, tại các khu chức năng này, Đồng Nai sẽ lựa chọn 18 ngành nghề ưu tiên như: logistics số, điện tử, cơ khí, dược phẩm, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, đào tạo nhân sự...

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế như Tiến sỹ Trần Du Lịch; Tiến sỹ, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, với việc xây dựng Khu thương mại tự do sẽ khai thác tối đa những thế mạnh như vị trí gần sân bay Long Thành với lưu lượng khách lớn; nơi tập trung đầu mối kết nối hạ tầng giao thông như tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển Phước An, đường sắt cao tốc Bắc-Nam, các tuyến đường sông, logistics… Khu thương mại tự do sẽ khai thác các lợi thế về vị trí chiến lược, quan hệ thương mại, chi phí sản xuất, nhân lực, vận tải, đồng thời với cơ chế, chính sách đủ mạnh, sẽ tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trước đó, đầu tháng 5/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã có công văn giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do trên địa bàn; nghiên cứu mô hình "cảng miễn thuế" để phát triển Đồng Nai thành Trung tâm logistics lớn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thông tin, dự kiến trong tháng 7/2025, tỉnh sẽ báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án Khu thương mại tự do tỉnh Đồng Nai./.

Đồng Nai nhận diện, tháo gỡ “điểm nghẽn” để phát triển kinh tế-xã hội Các “điểm nghẽn” được tỉnh nhận diện như giải ngân vốn đầu tư công thấp, các khu công nghiệp chưa phát huy được động lực tăng trưởng, giải phóng mặt bằng chậm, sự năng động của chính quyền hạn chế.