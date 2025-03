Đưa các ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển vào cảng cá Đề Gi an toàn

Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23/3, tàu cá QNa-91769 TS do ông Trần Tấn Sinh (trú tại Đông An, Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) đã đưa các thuyền viên gặp nạn trên tàu cá QNa-91679-TS và một thi thể thuyền viên trên tàu gặp nạn về đến Cảng cá Đề Gi (thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Theo các ngư dân, vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 20/3, tàu QNa-91679 TS, dài 26m, công suất 823CV, hành nghề mành chụp do ông Phan Văn Thành (trú tại thôn Đông An, Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 14 thuyên viên, xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam.

Khi đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí cách mũi An Hòa khoảng 130 hải lý về hướng Đông Nam thì tàu hỏng máy thả trôi nên bị sóng đánh chìm hoàn toàn.

Chăm sóc ngư dân sau khi lên bờ. (Ảnh: TTXVN/phát)

Tại thời điểm gặp nạn, do điều kiện thời tiết sóng to, tình trạng các ngư dân hết sức nguy hiểm, các thuyền viên liên tục kêu cứu, tình thế nguy cấp đe dọa tính mạng của các thuyền viên.

Rất may 3 tàu cá QNa-91769 TS, QNa-90172 TS và tàu cá QNa-90172 TS, đánh bắt hải sản gần đó đã đến vớt được 11 thuyền viên, trong đó một người đã tử vong.

Ngay sau khi cập cảng cá Đề Gi, Đồn Biên phòng Cát Khánh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Đồn Biên phòng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền địa phương tiến hành làm thủ tục tiếp nhận bàn giao, đồng thời Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định khám sức khỏe cho các thuyền viên, đưa một thuyền viên đi bệnh viện cấp cứu.

Riêng thi thể thuyền viên Nguyễn Luận được gia đình đưa về địa phương mai táng.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tiếp tục tìm kiếm 4 thuyền viên còn lại./.

