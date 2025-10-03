Đời sống

Đức: Thành phố Munich loại trừ khả năng kéo dài Lễ hội bia Oktoberfest

Lễ hội bia nổi tiếng thế giới Oktoberfest sẽ không được kéo dài thêm một ngày do phải tạm thời đóng cửa vào ngày 1/10 như đề nghị của Hiệp hội khách sạn Đức DEHOGA.

Các nhân viên an ninh tại khu vực Lễ hội bia Oktoberfest tại Munich. (Nguồn: AFP)
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các quan chức thành phố Munich, bang Bavaria (Bayern), cho biết Lễ hội bia nổi tiếng thế giới Oktoberfest sẽ không được kéo dài thêm một ngày do phải tạm thời đóng cửa vào ngày 1/10 như đề nghị của Hiệp hội khách sạn Đức DEHOGA.

Phát biểu trên đài truyền hình Bayerischer Rundfunk, người phát ngôn của lễ hội, ông Peter Inselkammer cho biết việc kéo dài "thực sự không thể thực hiện được trong thời gian ngắn như vậy," lưu ý rằng hợp đồng của nhân viên sẽ kết thúc vào ngày 5/10 và hầu hết nhân viên sẽ nghỉ việc ngay sau đó.

Ông cũng cho biết vẫn chưa rõ liệu du khách có đặt bàn cho một ngày bổ sung hay không.

Theo người phụ trách Nội vụ của bang Bavaria, ông Joachim Herrmann, quyết định nằm trong tay thành phố nhưng "không dễ để thực hiện."

Ông Herrmann cho biết thêm rằng hiện đã không còn rủi ro an ninh nào sau sự cố ngày 1/10 và lễ hội đã hoạt động bình thường trở lại ngày 2/10, nhưng các cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành, tập trung vào động cơ của các nghi phạm gây ra các vụ cháy nổ.

Trước đó, sau khi lễ hội Oktoberfest bị đóng cửa nhiều giờ ngày 1/10 do bị đe dọa đánh bom, Hiệp hội khách sạn Đức DEHOGA đã đề xuất kéo dài lễ hội thêm một ngày nhằm cho thấy "niềm vui cuộc sống sẽ không bị phá hỏng."

Giám đốc điều hành DEHOGA, ông Thomas Geppert cho biết sự kiện này là "biểu tượng nổi tiếng thế giới về lòng hiếu khách, niềm vui sống và sự đoàn kết của người Bavaria."

Ông cho rằng du khách sẽ không xa lánh lễ hội sau vụ đe dọa đánh bom hay lại tái diễn tình trạng quá tải như ngày 27/9 vừa rồi, đồng thời cho biết thêm rằng phản ứng nhanh chóng của chính quyền đã trấn an du khách.

Ông cũng cho rằng còn quá sớm để đánh giá tác động kinh tế của việc đóng cửa, mặc dù lưu ý rằng lễ hội đã diễn ra "rất tốt đẹp" cho đến nay và vẫn có thể "đủ lợi nhuận"./.

