Đường sắt đã chạy lại các đoàn tàu sau ảnh hưởng của cơn bão số 10

Ngày 2/10, đại diện Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, đến thời điểm này các tuyến đường sắt đã chạy lại bình thường sau ảnh hưởng ngập lụt diện rộng do cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Cụ thể, tuyến đường sắt liên vận quốc tế (Gia Lâm-Nam Ninh) chạy lại từ ngày 30/9, đường sắt Bắc-Nam đã chạy lại bình thường từ ngày 1/10. Các tàu phía Tây (Hà Nội-Lào Cai) bắt đầu chạy lại bình thường từ tối nay (ngày 2/10). Duy nhất đoàn tàu SP8 (Hà Nội-Lào Cai) sẽ tạm dừng chạy trong ngày 2/10.

Theo thống kê cập nhật từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trong đợt mưa lũ vừa qua, ngành Đường sắt đã chuyển tải hành khách của 11 đoàn tàu, số lượng gần 1.500 hành khách từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm và ngược lại, đồng thời đã phục vụ miễn phí hơn 3.400 bữa phụ (bữa sáng) và gần 4.400 bữa ăn chính cho hành khách trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Với các đoàn tàu ngừng chạy, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt đều thực hiện thông báo trực tiếp cho hành khách qua tin nhắn SMS, hệ thống Zalo, truyền thông trên các trang mạng xã hội, website… để hành khách nắm bắt thông tin.

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt thực hiện trả lại vé tàu cho khách và không thu phí. Hành khách có vé đi tàu đến nhà ga đường sắt để làm thủ tục trả lại vé tàu, thời gian trả vé tại nhà ga không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé./.

Tạm dừng chạy 21 chuyến tàu khách do đường sắt bị ngập lụt và sạt lở Ngành Đường sắt đã phải tạm dừng chạy hàng loạt các chuyến tàu khách và tàu hàng do ảnh hưởng của ngập lụt và sạt lở taluy đường trên hành trình tuyến Hà Nội-Lào Cai.