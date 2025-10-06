Thế giới

EU gia hạn sứ mệnh hải quân Aspides tại Biển Đỏ

Chiến dịch Aspides hiện đang hoạt động dọc các tuyến hàng hải chủ chốt, trực tiếp bảo vệ hơn 560 tàu và giám sát, hỗ trợ hành trình của khoảng 600 tàu thương mại khác.

Tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/10, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết EU đã quyết định gia hạn sứ mệnh hải quân Aspides tại Biển Đỏ đến tháng 2/2026, đồng thời đang xem xét khả năng tiếp tục kéo dài thời hạn hoạt động của chiến dịch này.

Phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao EU về An ninh và Hợp tác Khu vực tổ chức tại Kuwait, bà Kallas cho biết Chiến dịch Aspides hiện đang hoạt động dọc các tuyến hàng hải chủ chốt, trực tiếp bảo vệ hơn 560 tàu và giám sát, hỗ trợ hành trình của khoảng 600 tàu thương mại khác.

Theo bà Kallas, các tàu khu trục phòng không của các quốc gia thành viên EU trung bình bảo vệ một tàu mỗi ngày.

Chiến dịch Aspides được EU công bố ngày 12/2/2024 và chính thức triển khai từ ngày 19/2 cùng năm với nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đỏ, trong bối cảnh khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu dân sự do phong trào Houthi thực hiện.

Sứ mệnh ban đầu kéo dài 1 năm với ngân sách 9 triệu euro (9,8 triệu USD), và không tham gia vào các hành động quân sự chống lại Houthi./.

