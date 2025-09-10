EU kỳ vọng đạt thỏa thuận về mục tiêu khí hậu 2040 trước thềm COP30

Ngày 9/9, Ủy viên phụ trách khí hậu của Ủy ban châu Âu (EC) Wopke Hoekstra đã bày tỏ "lạc quan" rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể đạt được thỏa thuận về các mục tiêu khí hậu cho năm 2040 trước thềm Hội nghị lần thứ 30 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP30) vào tháng 11 tới, bất chấp những bất đồng giữa các quốc gia thành viên.



Phát biểu trước báo giới bên lề phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg (Pháp), ông Hoekstra nhận định có khả năng một thỏa thuận sẽ được hoàn tất tại cuộc họp của các Bộ trưởng Môi trường EU vào tuần tới.

Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng “cần thêm các cuộc thảo luận khác”. Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đảm bảo sự rõ ràng cho xã hội và doanh nghiệp nhằm hướng tới sự ổn định và minh bạch trong chính sách khí hậu



Hồi tháng 7, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch cắt giảm 90% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2040 so với mức năm 1990 - một cột mốc quan trọng trong lộ trình đạt trung hòa carbon vào năm 2050.

Tuy nhiên, đề xuất này cần sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu và toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Cho đến nay, các nước vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.



Một số nước thành viên như Cộng hòa Séc và Hungary cho rằng mục tiêu này quá tham vọng và tỏ ra không hài long, dù Ủy ban châu Âu đã đề xuất cơ chế linh hoạt như cho phép các quốc gia tính điểm tín dụng carbon từ các dự án tài trợ bên ngoài EU.



Pháp và Ba Lan đề xuất đưa vấn đề này lên bàn thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 23/10, nhưng mốc thời gian này có thể là quá muộn vì Ủy ban châu Âu muốn hoàn tất thỏa thuận trước khi COP30 khai mạc vào ngày 10/11 tại Belem, Brazil.



Theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, gần 200 quốc gia phải đưa ra các chính sách cập nhật, bao gồm mục tiêu nghiêm ngặt hơn về giảm phát thải đến năm 2035 và một kế hoạch chi tiết để đạt điều đó trước thềm COP30.

Dự kiến, kế hoạch khí hậu 2040 của EU sẽ là cơ sở để định hình cam kết 2035 của khối này.

Tuy nhiên, một số nước như Pháp lại đề xuất tách biệt hai mốc thời gian này - một quan điểm vấp phải chỉ trích từ các tổ chức môi trường vì cho rằng điều đó có thể làm suy yếu vai trò dẫn dắt toàn cầu của EU trong vấn đề khí hậu.



Hiện Đan Mạch, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, đã đưa ra một dự thảo gồm các điều chỉnh quan trọng nhằm thúc đẩy đạt được đồng thuận tại cuộc họp bộ trưởng môi trường sắp tới./.

