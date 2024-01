Gần 200 cán bộ chiến sỹ vây bắt kẻ nổ súng vào Công an ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt khẩn cấp Lý Văn Vũ là đối tượng đã dùng súng bắn vào lực lượng chức năng vào chiều 15/1 khi bị mời lên làm việc về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lý Văn Vũ tại cơ quan Công an. (Nguồn: báo Công an Nhân dân)

Chiều 16/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt khẩn cấp Lý Văn Vũ, sinh năm 1989, ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về tội “đe dọa giết người.”

Lý Văn Vũ là đối tượng đã dùng súng bắn vào lực lượng chức năng vào chiều 15/1 khi bị mời lên làm việc về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 15/1, lực lượng Công an huyện Yên Lập phối hợp với Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, tiến hành xác minh đối tượng Lý Văn Vũ, sinh năm 1989, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Quá trình rà soát, phát hiện đối tượng Vũ đang ở nhà bà Hoàng Thị Thanh, trú tại khu Xuân Nhật, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Công an địa phương đã triệu tập đối tượng. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi Tổ công tác đến nhà bà Thanh, đối tượng Lý Văn Vũ đã chạy từ trong nhà ra, trên tay cầm theo 1 vật giống súng ổ quay, hướng nòng về phía tổ công tác bắn 2 phát, sau đó đối tượng chạy vào khu vực đồi núi gần đó để lẩn trốn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an huyện Yên Lập, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ xác định đây là đối tượng lưu manh, nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự, sẵn sàng dùng vũ khí chống trả lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho cán bộ, chiến sỹ và người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo huy động gần 200 cán bộ chiến sỹ của các đơn vị liên quan cùng các xã Mỹ Lung, Lương Sơn và Mỹ Lương, trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ… triển khai các biện pháp chốt chặn, bao vây, phong tỏa khu vực để phối hợp truy bắt đối tượng; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Đến 18 giờ ngày 15/1, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng côn ổ xoay, bắn đạn thể thao, có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an huyện Yên Lập đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ về tội “đe dọa giết người;” đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.



