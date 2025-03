Giá gas bán lẻ trong nước tháng Ba tiếp tục giảm từ ngày 1/3

Giá gas bán lẻ trong nước tháng Ba tiếp tục giảm từ hôm nay 1/3 theo đà giảm của giá gas thế giới. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 3/2025 tại thị trường Hà Nội là 457.400 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.829.600 đồng/bình công nghiệp 48kg , lần lượt giảm 2.700 đồng/bình 12kg và 10.500 đồng/bình 48kg (đã bao gồm VAT).

Tương tự như vậy, giá gas City Petro, Vimexco, Vina Pacific Petro tại Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương (Gas Pacific Petro) giảm 167 đồng/kg.

Cụ thể, bình 6kg sẽ giảm 1.000 đồng/bình và giá bán mới là 275.500 đồng/bình 6kg; bình 12kg giảm 2.000 đồng/bình, còn 491.500 đồng/bình 12 kg; bình 45kg giảm 7.500 đồng, còn 1.842.000 đồng/bình 45kg; bình 50kg giảm 8.000 đồng/bình, còn 2.046.500 đồng/bình 50kg.

Theo đại diện Tổng Công ty Gas Petrolimex, giá gas tháng 3/2025 giảm là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 3/2025 ở mức 610 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với tháng 2/2025 và do biến động tỷ giá USD nên Tổng Công ty Gas Petrolimex thực hiện điều chỉnh mức giảm tương ứng.

Như vậy, đây là tháng thứ hai trong năm 2025, giá gas tiếp tục giảm. Trên thị trường thế giới, vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 1/3 (giờ Việt Nam), giá khí tự nhiên US hợp đồng tương lai tháng 4/2025 (giao ngày 26/2) đang ổn định ở mức 3,82 USD/mmbtu, giảm 2,92% so với giá trước đó./.

Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ chiều ngày 27/2 Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 là 20.650 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 giảm xuống còn 21.110 đồng/lít.