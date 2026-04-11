Gia Lai: Xe máy chở 3 đâm vào gốc cây, khiến 2 người tử vong

Vụ tai nạn xe máy biển kiểm soát 47AB-303.64 chở 3 người lưu thông trên quốc lộ 27 đâm vào gốc cây trên vỉa hè, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Tuấn Anh
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 11/4, Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra và xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong xảy ra trên địa bàn xã Tân Lập.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 20 phút, ngày 11/4, tại Km2+500, quốc lộ 27 (đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), xe máy biển kiểm soát 47AB-303.64 chở 3 người lưu thông trên quốc lộ 27, đến địa điểm trên thì đâm vào gốc cây trên vỉa hè.

Hậu quả, cú đâm mạnh khiến 1 người tử vong tại hiện trường; 1 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Tr.Đ.Nh.H. (sinh năm 2009, trú thôn Đông, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) bị thương.

Hiện lực lượng chức năng đang xác minh nhân thân hai trường hợp tử vong và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
