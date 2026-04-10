Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng vọt do xung đột tại Trung Đông

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/4, lạm phát giá tiêu dùng tại nước này đã tăng mạnh trong tháng 3/2026, do cú sốc giá năng lượng dưới tác động từ xung đột ở Trung Đông.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng trước tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 2024, sau khi tăng 2,4% trong tháng 2/2026.

So với tháng 2/2026, CPI tăng 0,9%, mức cao nhất kể từ năm 2022. Việc giá xăng tăng kỷ lục là nguyên nhân chính khiến lạm phát tại Mỹ tăng mạnh. Giá xăng tại nước này đã tăng tới 21,2% từ tháng Hai đến tháng Ba năm nay.

Số liệu mới công bố đã cho thấy xung đột ở Trung Đông đã nhanh chóng gây ra tác động lan rộng khắp nền kinh tế Mỹ, làm giảm hơn nữa khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình sau những khó khăn đã phải đối mặt trong những năm gần đây.

Người dân Mỹ hiện đang phải chịu mức giá xăng dầu cao, và các nhà cung cấp dịch vụ như hãng hàng không Delta Air Lines Inc và Bưu điện Mỹ đã cảnh báo về khả năng tăng giá trong thời gian tới.

Ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được duy trì và xung đột được giải quyết nhanh chóng, các nhà kinh tế dự đoán tình trạng giá cả tăng có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn.

Bên cạnh cú sốc năng lượng, sự gián đoạn trong nguồn cung phân bón dự kiến cuối cùng sẽ làm tăng hóa đơn thực phẩm, trong khi chi phí vận chuyển tăng cao có thể ảnh hưởng đến tất cả các mặt hàng tiêu dùng.

Các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ đang theo dõi sát sao tác động của cú sốc dầu mỏ và xung đột nói chung đối với giá cả. Các nhà đầu tư nhận thấy ít khả năng có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào nữa trong năm 2026 do rủi ro lạm phát gia tăng, mặc dù nhiều nhà kinh tế vẫn duy trì dự báo về một hoặc nhiều đợt giảm lãi suất vào cuối năm./.

