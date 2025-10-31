Giá vàng ngày 31/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 0 giờ 39 phút ngày 31/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 1,9% lên 4.003,62 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,4% lên 4.015,9 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết ông sẽ giảm thuế quan đối với Trung Quốc từ mức 57% xuống 47% để đổi lấy việc Trung Quốc nối lại hoạt động mua đậu tương của Mỹ và xuất khẩu đất hiếm, đồng thời trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp.

Ông Jeffrey Christian, đối tác quản lý của công ty nghiên cứu thị trường kim loại quý CPM Group, nhận định rằng dù giá vàng có lúc đi xuống, nhưng thị trường đã thay đổi quan điểm khi nhận ra thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung vừa được công bố thực chất không có nhiều giá trị, qua đó đẩy lùi sự lạc quan về việc chiến tranh thương mại kết thúc.

Vàng, một tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Tuy nhiên, Fed báo hiệu đây có thể là lần cắt giảm lãi suất cuối cùng trong năm nay do việc chính phủ đóng cửa kéo dài làm thiếu hụt các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Viện Đầu tư Wells Fargo đã nâng mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 từ mức 3.900-4.100 USD/ounce trước đó lên khoảng 4.500-4.700 USD/ounce, với lý do là sự không chắc chắn về địa chính trị và chính sách thương mại.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,7% lên 48,81 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.604,38 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào sáng ngày 31/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,90-148,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 31/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: