Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất trong năm, “bốc hơi” hơn 5%

Trong phiên 21/10, giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong hơn 5 năm do hoạt động chốt lời sau khi giá kim loại quý này đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên trước đó.

Vào lúc 0 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 5,5% xuống 4.115,26 USD/ounce. Đây là mức giảm trong một phiên mạnh nhất kể từ tháng 8/2020. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên giảm 5,7% còn 4.109,10 USD/ounce.

Trong phiên trước, giá vàng đã leo lên mức đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce và đã tăng khoảng 60% tính từ đầu năm nay do bất ổn về địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng sự tăng mạnh của giá vàng lên các mức cao trong tuần qua đang là một tín hiệu cảnh báo và có thể khuyến khích hoạt động chốt lời, ít nhất là trong ngắn hạn.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Các nhà phân tích tại Citi kỳ vọng việc Chính phủ Mỹ chấm dứt tình trạng đóng cửa hiện tại, cũng như các thông báo về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, có thể góp phần giúp giá vàng bình ổn trong hai đến ba tuần tới.

Dù vậy, giá vàng vẫn được nâng đỡ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9/2025 dự kiến công bố vào ngày 24/10.

Thị trường đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách vào tuần tới. Vàng, một tài sản không có lãi suất, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 7,6% xuống 48,49 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 5,9% xuống 1.541,85 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 21/10, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 152,50 - 153,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

