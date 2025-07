Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ hôm nay 1/7 do giảm thuế giá trị gia tăng

Kể từ hôm nay 1/7, giá bán các mặt hàng xăng dầu các đồng loạt giảm do Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành.

Kể từ 0h00 ngày 1/7, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau Xăng E5RON92 không cao hơn 20.530 đồng/lít, giảm 381 đồng/lít so với ngày 30/6 xăng RON95-III không cao hơn 21.116 đồng/lít, giảm 391 đồng/lít so với ngày 30/6; dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.349 đồng/lít, giảm 358 đồng/lít so với ngày 30/6; dầu hỏa không cao hơn 19.064 đồng/lít, giảm 19.417 đồng/lít so với ngày 30/6; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.955 đồng/kg, giảm 314 đồng/kg so với ngày 30/6.

Tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp chiếm thị phần bán lẻ cao nhất tại thị trường Việt Nam, giá xăng dầu cũng được điều chỉnh như sau Xăng E5RON92 được bán với giá 20.530 đồng/lít; xăng RON95-III là 21.110 đồng/lít; dầu diesel 0.05S-V là 19.600 đồng/lít; dầu hỏa là 19.060 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S là 16.950 đồng/kg.

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 07 năm 2025 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên Bộ Công Thương- Tài Chính; được công khai tại website petrolimex.com.vn và các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định tại Khoản 27, Điều 1, Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01.11.2021 của Chính phủ (Petrolimex gọi tắt là "Vùng 2"); Tổng Giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên./.

