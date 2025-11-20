Giá xăng E5 RON 92 và RON 95-III cùng giảm nhẹ

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 20/11/2025 của Liên Bộ Công Thương-Tài chính, giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.807 đồng/lít, (giảm 37 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít. Giá xăng RON 95-III là 20.542 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít)./.
Giá xăng và dầu diesel đồng loạt giảm, RON95-III có giá mới là 20.542 đồng
Trong kỳ điều hành ngày 20/11, giá xăng trong nước đồng loạt giảm: Xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít. Dầu diesel cũng giảm 38 đồng/lít, xuống ngưỡng 19.826 đồng/lít