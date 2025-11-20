Thị trường

Giá xăng E5 RON 92 và RON 95-III cùng giảm nhẹ

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.807 đồng/lít, (giảm 37 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít. Giá xăng RON 95-III là 20.542 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít).

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 20/11/2025 của Liên Bộ Công Thương-Tài chính, giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.807 đồng/lít, (giảm 37 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít. Giá xăng RON 95-III là 20.542 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá xăng #Bộ Công Thương #Xăng dầu
