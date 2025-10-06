Giải Nobel Y sinh 2025 vinh danh 3 nhà khoa học

Đúng 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 6/10, lễ công bố giải thưởng Nobel đã chính thức diễn ra tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, mở đầu bằng giải thưởng Y sinh.

Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã xướng tên 3 nhà khoa học, gồm Mary E.Brunkow, Fred Ramsdell (cùng là người Mỹ) và Shimon Sakaguchi (người Nhật Bản) vì những khám phá của họ liên quan đến sự dung nạp miễn dịch ngoại vi.

Khám phá của các nhà khoa học này được cho là sẽ mở ra hướng đi mới trong điều trị bệnh ung thư.

Năm 2024, giải Nobel Y sinh được trao cho 2 nhà khoa học người Mỹ là Victor Ambros và Gary Ruvkun với nghiên cứu về microRNA và vai trò trong điều hòa gene. Phát hiện này được coi là bước đột phá trong lĩnh vực sinh học phân tử, mở ra những hướng nghiên cứu mới về vai trò của microRNA.

Mỗi giải thưởng bao gồm Huy chương Vàng, bằng chứng nhận và 11 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,2 triệu USD)./.