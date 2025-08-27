Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/8/2025 về việc giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định, giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động, xử lý các vấn đề tài chính, tài sản và các vấn đề liên quan đến việc giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 01/9/2025.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/8/2025./.

