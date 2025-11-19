Hà Lan nhượng bộ Trung Quốc, từ bỏ quyền kiểm soát Nexperia

Chính phủ Hà Lan đã quyết định nhượng bộ Trung Quốc với tuyên bố sẽ dỡ bỏ kiểm soát đối với công ty sản xuất chip Nexperia, một công ty quan trọng đối với ngành công nghiệp ôtô mà Hà Lan đã nắm quyền kiểm soát vào cuối tháng Chín.

Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan, Vincent Karremans, phát biểu: "Trước những diễn biến gần đây, tôi cho rằng thực hiện một bước đi mang tính xây dựng là phù hợp."

Chính phủ Hà Lan hoan nghênh các biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để đảm bảo nguồn cung chip tại châu Âu.

Công ty Trung Quốc Nexperia đặt trụ sở chính châu Âu tại Nijmegen, Hà Lan, và sản xuất chất bán dẫn đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp ôtô.

Cuối tháng Chín, Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan đã can thiệp vào hoạt động quản lý của công ty do lo ngại nghiêm trọng về chủ sở hữu Trung Quốc.

Ông biện minh cho động thái này vào thời điểm đó với tuyên bố rằng công ty mẹ Trung Quốc, Wingtech, muốn chuyển giao công nghệ và sản xuất cho Trung Quốc. Động thái này cũng ảnh hưởng đến nhà máy Nexperia tại Hamburg, Đức.

Sau sự can thiệp này, Bắc Kinh đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với chip Nexperia, làm ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ôtô châu Âu. Sau đó, Trung Quốc tuyên bố nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu, nhưng kêu gọi Hà Lan hạn chế các biện pháp kiểm soát đã thực hiện./.

Trung Quốc nối lại hoạt động xuất khẩu chip Nexperia cho mục đích dân sự Ngày 9/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã áp dụng các biện pháp miễn trừ đối với việc xuất khẩu chip của Nexperia đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng cho mục đích dân sự.