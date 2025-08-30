Hà Nội: Hàng trăm người trắng đêm xử lý sự cố đê chống lũ ở Mỹ Đức

Do mưa to, nước lũ rừng ngang đổ về khiến cho nước sông Thanh Hà lên nhanh gây sự cố thẩm lậu, rò rỉ, bục mang cống đoạn đê đi qua thôn Thanh Hà, xã Mỹ Đức (Hà Nội), nguy cơ vỡ đê sẽ làm ảnh hưởng đến sự an toàn của 200 hộ dân, trường học.

Sự cố này xảy ra đêm ngày 29/8 tại thôn Thanh Hà, hàng trăm người dân trong thôn đã dầm mưa, trắng đêm để xử lý sự cố đê chống lũ rừng ngang bảo vệ người và tài sản của nhân dân được an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ngay sau khi phát hiện sự cố đê xảy ra, với phương châm "4 tại chỗ", xã Mỹ Đức đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ với hàng trăm người dân địa phương cùng phương tiện, vật tư để khắc phục sự cố.

Song song với đó, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, cùng với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Mỹ Đức thực hiện xử lý sự cố.

Đến nay, sự cố đê đã cơ bản được khống chế, hạn chế dòng thẩm lậu, giữ vững an toàn bước đầu cho khu dân cư…

Tuy nhiên, để người dân thôn Thanh Hà không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi lũ rừng ngang đổ về thì các cơ quan chức năng cần có giải pháp hạ tầng căn cơ, bền vững từ cấp thành phố.

Điều này giúp cho người dân Thanh Hà đảm bảo an toàn an toàn tính mạng, tài sản của bà con và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho biết, năm 2024 toàn bộ thôn Thanh Hà từng bị nước sông tràn vào, cô lập nhiều ngày; người dân vừa chịu thiệt hại nặng về sản xuất, vừa khó khăn trong sinh hoạt.

Thực tế này cho thấy, tuyến đê bao hiện nay không còn đáp ứng được yêu cầu bảo vệ dân cư, cần sớm được đầu tư, nâng cấp.

Được biết, tuyến đê bao Thanh Hà dài 3,5 km, kết cấu là đê đất thấp và yếu, nhiều lần bị tràn, vỡ trong mùa mưa bão. Đặc biệt, các năm 2010, 2017, 2018 và năm 2024, thôn Thanh Hà bị ngập sâu, cô lập nhiều ngày. Đoạn đê từ cầu Thanh Hà đến cuối tuyến dài khoảng 1,1 km vốn có kè đá hộc, mặt đường bê tông, nhưng cốt đường thấp.

Hàng năm đều xảy ra thẩm lậu, nước tràn, gây ngập úng nghiêm trọng cho khu dân cư và diện tích nông nghiệp, thủy sản. Vấn đề này tồn tại kéo dài, gây nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân.

Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cũng kiến nghị thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đê bao Thanh Hà kết hợp đường giao thông, coi đây là dự án cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho hơn 200 hộ dân, trường học và hàng chục ha đất nông nghiệp./.

