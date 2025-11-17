Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân bùn nhão tràn trên đường, người đi xe máy trượt ngã

Đêm 16/11, một chiếc xe tải làm rơi bùn tại nút giao Tôn Đức Thắng-Nguyễn Thái Học (Hà Nội) khiến mặt đường trơn trượt, nhiều người xe máy trượt ngã vì lớp bùn dày, một số phương tiện hư hỏng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), cho biết nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã cử cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường giải quyết vụ việc và đặt cảnh báo cho người tham gia giao thông tránh khu vực trơn trượt.

“Đơn vị đang phối hợp với Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám truy tìm ôtô tải làm đổ bùn nhão ra phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám,” Trung tá Nguyễn Quang Thành nói.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Thành, cán bộ, chiến sỹ của đội đang rà soát camera trên đường để thu thập hình ảnh, biển kiểm soát ôtô tải đổ bùn ra đường. Khi kiểm tra, truy tìm phương tiện xe tải và nguồn bùn đất đổ ra đường Tôn Đức Thắng, Đội đang tập trung kiểm tra các công trình thi công thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội.

“Xác định được đơn vị chủ quản, xe gây ra sự việc, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý theo quy định,” Trung tá Nguyễn Quang Thành thông tin.

Trong khi đó, Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị (MRB) Hà Nội bác bỏ tin đồn bùn nhão bất ngờ xuất hiện trong đêm trên phố Tôn Đức Thắng liên quan đến Dự án tuyến Metro số 3.1.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, qua rà soát nhanh hiện trạng khu vực và các vị trí thi công dự án, đơn vị khẳng định sự cố bùn nhão nêu trên hoàn toàn không thuộc phạm vi thi công và không liên quan tới Dự án tuyến Metro số 3.1.

Vị trí xảy ra sự việc gần ngã tư Tôn Đức Thắng-Nguyễn Thái Học, thuộc khu vực vườn hoa Văn Miếu-Quốc Tử Giám, không phải mặt bằng thi công đường hầm hay công trường của dự án./.

Hà Nội: Đồng loạt kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng điện thoại và che, dán biển số Trên tuyến Võ Chí Công, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) sử dụng thiết bị nghiệp vụ, ghi hình xử lý loạt tài xế che-dán biển số.