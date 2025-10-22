Hà Nội: Tạm dừng công trình 121 Tôn Đức Thắng sau vụ tai nạn làm 1 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn tại công trình xây dựng tại số 121 phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám thông tin, vụ tai nạn làm ông M.Đ.G (sinh năm 1984, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Nạn nhân còn lại là bà Đ.T.Q (sinh năm 1990, trú tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội) được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22/10, trong quá trình tháo dỡ công trình xây dựng số 121, phố Tôn Đức Thắng, phần bạt che chắn và vật liệu xây dựng bất ngờ rơi xuống đường, gây tai nạn cho hai người đi bên dưới.

Vụ tai nạn khiến ông M.Đ.G không qua khỏi do chấn thương nặng, tử vong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày; bà Đ.T.Q bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã phối hợp cùng Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân xung quanh đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành kiểm tra, phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, công trình trên được thi công theo Giấy phép xây dựng số 240945/GPXD ngày 29/11/2024 do Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa (cũ) cấp, gồm 4 tầng và tum thang với tổng diện tích sàn 335,83m2. Công trình này đã bắt đầu tháo dỡ từ ngày 19/10/2025.

Trước khi khởi công, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bao gồm thông báo khởi công, giấy phép xây dựng, các biên bản xác nhận hiện trạng công trình liền kề, biện pháp phá dỡ do đơn vị có năng lực lập và thẩm tra, cùng bản cam kết thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Tổ Quản lý trật tự xây dựng của phường cùng Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã thường xuyên giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công. Tuy nhiên, trong quá trình tháo dỡ, sự cố vẫn xảy ra, gây hậu quả đáng tiếc.

Sau vụ tai nạn trên, Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã yêu cầu chủ đầu tư là bà Trịnh Thị Thanh Bình dừng toàn bộ hoạt động thi công, đồng thời khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả, thực hiện đầy đủ quy định về an toàn lao động và xây dựng./.