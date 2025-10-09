Hà Tĩnh: Bắt nữ nhân viên ngân hàng tham ô tài sản sau 30 năm lẩn trốn ​

Ngày 9/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1964, trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh) sau 30 năm lẩn trốn. Đối tượng bị bắt tại ấp Bưng Riềng, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Bích Thủy nguyên là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà cũ. Lợi dụng vị trí công tác, từ tháng 2/1995 đến tháng 8/1995, Thủy đã lập hồ sơ khống, vay tiền khống và thực hiện nhiều hành vi gian dối khác để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 382 triệu đồng của Nhà nước và cá nhân.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương vào cuối năm 1995. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Hà cũ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can số 28 và ban hành Quyết định truy nã số 3 đối với Nguyễn Thị Bích Thủy về hành vi tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa theo Bộ luật Hình sự năm 1985.

Trong suốt 30 năm lẩn trốn, Thủy liên tục di chuyển qua nhiều địa phương để che giấu tung tích. Thủy đến thành phố Nha Trang cũ (Khánh Hòa) làm nghề chế biến hải sản.

Đến năm 1997, Thủy chuyển đến Kiên Giang cũ, sinh sống cùng con gái. Từ năm 2004, Thủy cùng con gái chuyển đến tỉnh Bình Dương cũ (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) và thay tên thành Ngọc, sống dưới vỏ bọc người lao động nghèo nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với sự kiên trì, mưu trí và quyết tâm cao, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Tĩnh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định chính xác nơi ẩn náu và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy.

Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Thủy theo quy định của pháp luật./.

Cảnh sát hình sự Cần Thơ bắt phạm nhân trốn truy nã 38 năm Trong suốt 38 năm lẩn trốn, Sơn Hiệp đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu thân phận. Đối tượng đã thay tên đổi họ và liên tục di chuyển nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.