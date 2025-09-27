Hà Tĩnh, Quảng Trị lên các phương án ứng phó với cơn bão số 10

Hồi 7 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo 24h tới, bão có khả năng mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16.

Đến ngày 29/9, bão trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, mạnh cấp 8, 9 giật cấp 11.

Hà Tĩnh cấm biển từ sáng 27/9

Trước diễn biến phức tạp và tốc độ di chuyển cực nhanh của bão số 10, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt phát lệnh khẩn cấp, triển khai phương án phòng, chống bão ở cấp độ cao nhất.

Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt là tại các khu vực ven biển và cửa sông.

Công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên biển đã được triển khai quyết liệt.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, toàn bộ 3.983 phương tiện tàu thuyền với 10.994 lao động của Hà Tĩnh đã vào bờ neo đậu an toàn.

Lệnh cấm biển chính thức có hiệu lực từ 7 giờ 30 phút ngày 27/9/2025.

Song song với việc quản lý tàu thuyền, công tác sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm được đẩy mạnh. Căn cứ cường độ bão dự kiến (cấp 10-12), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện ngay kịch bản ứng phó III, tập trung sơ tán 6.556 hộ/15.706 người tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông.

Thời gian triển khai sơ tán bắt đầu từ 13 giờ chiều ngày 27/9 và phải hoàn thành trước 9 giờ ngày 28/9/2025.

Người dân sẽ được di dời đến các địa điểm an toàn như trường học, trụ sở ủy ban, trạm y tế và các nhà cao tầng kiên cố. Lực lượng quân sự, công an đã được huy động để hỗ trợ các địa phương tiến hành di dời.

Trước nguy cơ mưa lũ lớn, công tác đảm bảo an toàn hệ thống thủy lợi, đê điều và nông nghiệp được triển khai chủ động. Các đơn vị quản lý hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ (đạt 61,83% dung tích), Sông Rác (đạt 62,58% dung tích) đang được chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động vận hành điều tiết xả lũ sớm nhằm tạo dung tích đón lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.

Hệ thống đê điều cũng đang được tập trung gia cố tại 4 trọng điểm xung yếu gồm đê Hội Thống (xã Đan Hải), đê Tả Nghèn (xã Lộc Hà), đê Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) và đê Khang Ninh (phường Hải Ninh), sẵn sàng vật tư và nhân lực ứng phó sự cố.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù lúa cơ bản đã thu hoạch, nhưng các sản phẩm cây ăn quả có múi như cam, bưởi vẫn đang trong giai đoạn phát triển quả hoặc thu hoạch dở dang (bưởi Phúc Trạch đã thu hoạch khoảng 70%). Chính quyền địa phương đang khẩn trương hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch sớm rau màu, cây ăn quả và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho 4.325ha nuôi trồng thủy sản.

Hiện tại, các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an đang tổ chức thường trực 100% quân số để ứng phó và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quảng Trị chủ động ứng phó bão số 10 và mưa lớn

Bão số 10 là bão rất mạnh, di chuyển nhanh, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Trung Bộ, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân các xã ven biển và đặc khu Cồn Cỏ phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị khẩn trương kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện của địa phương đang hoạt động trên biển, ven biển. Tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Các cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện ứng phó mưa, bão. (Nguồn: TTXVN phát)

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương cần triển khai ngay các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và đất liền. Trong đó, cần chủ động gia cố, bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình hạ tầng thiết yếu; rà soát kỹ phương án, lực lượng, phương tiện, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác sơ tán, di dời dân khỏi những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khi bão ảnh hưởng trực tiếp hoặc khi có mưa lớn. Đồng thời, chủ động triển khai phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị đầy đủ phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai nhiệm vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, ven sông suối, khu đô thị, thấp trũng, công trình thi công dở dang để có phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Theo báo cáo, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số 8.577 phương tiện với 23.232 lao động. Đến thời điểm 5 giờ ngày ngày 27/9, có 8.432 phương tiện với 22.368 lao động đang neo đậu tại bến. Hiện có 145 phương tiện với 810 lao động đang hoạt động trên biển; các phương tiện tàu thuyền đã nắm được hướng đi của bão và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện tỉnh có 1.349ha diện tích lúa Hè Thu chưa thu hoạch; cùng nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả đang giai đoạn chín, chưa thu hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch là 6.640,34ha.

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương có các biện pháp bảo vệ, thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" đối với cây lương thực, hoa màu và nuôi trồng thủy sản; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp./.

Bộ Y tế: Trực 24/24h, không để gián đoạn cấp cứu, điều trị trong bão số 10 Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ và chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp.