Hãng Ethiopian Airlines mở đường bay mới kết nối Hà Nội và Bangkok

Tối 8/4, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, hãng hàng không châu Phi Ethiopian Airlines công bố khai trương đường bay Hà Nội-Bangkok.

Kể từ cột mốc khai thác chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Hà Nội và Addis Ababa (Ethiopia, châu Phi) vào ngày 11/7/2025, Ethiopian Airlines tiếp tục khẳng định Việt Nam là thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á.

Với đường bay Hà Nội-Bangkok, khai thác từ ngày 30/3/2026, hành khách có cơ hội trải nghiệm tàu bay thân rộng hiện đại (Boeing 787-8/787-9) với dịch vụ 4 sao quốc tế, mức giá ưu đãi cùng định mức hành lý miễn cước lên tới 46kg (2 kiện) và 7kg hành lý xách tay.

Ethiopian Airlines cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong việc mở rộng cơ hội hợp tác, thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hãng cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ hàng không xanh và nâng cao tần suất bay.

Hiện nay, Ethiopian Airlines sở hữu lên tới 168 tàu bay, với mạng bay 145 điểm quốc tế và 23 điểm đến nội địa, là thành viên chủ chốt của liên minh hàng không Star Alliance. Ethiopian Airlines cũng giữ vững danh hiệu “Hãng hàng không hàng đầu châu Phi” của Skytrax suốt 8 năm liên tiếp./.

