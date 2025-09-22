Hàng không Việt Nam tăng trưởng hai con số, vận chuyển hơn 64 triệu hành khách

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 (từ ngày 15/12/2024-15/9/2025), tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt hơn 64 triệu hành khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng hàng hóa đạt hơn 1 triệu tấn, tăng gần 19%.

Trong đó, vận chuyển quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 35 triệu hành khách (tăng hơn 13%) và hơn 946.000 tấn hàng hóa (tăng gần 23%). Vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách (tăng hơn 7%) và hơn 169.000 tấn hàng hóa (tăng 0,2%).

Các hãng hàng không Việt Nam đã “cõng” được gần 44 triệu hành khách (tăng hơn 8%), trong đó nội địa đạt 29 triệu hành khách và quốc tế gần 15 triệu hành khách.

Nhằm duy trì ổn định và tạo đà phát triển thị trường hàng không cho những tháng cuối năm nay, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục sẽ hỗ trợ các hãng hàng không nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay, tăng cung ứng trên các đường bay để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cuối năm và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục điều phối, phân bổ giờ cất, hạ cánh hợp lý tại các cảng hàng không, phối hợp với nhà chức trách hàng không nước ngoài để mở rộng hoạt động quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo thị trường làm cơ sở tham mưu chính sách./.

