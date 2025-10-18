Hệ thống chính trị Đà Nẵng sẵn sàng ứng phó thiên tai bất thường

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND yêu cầu toàn bộ các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kích hoạt phương án phòng chống thiên tai trong 10 ngày tới và sẵn sàng ứng phó với thời tiết bất thường đến hết năm 2025.

Theo Công điện, trên vùng biển phía Đông Philippines đã hình thành một áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 70-80%, dự báo di chuyển vào phía Đông Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 19-20/10. Do tác động của hình thái này kết hợp không khí lạnh từ phía Bắc, khu vực miền Trung được cảnh báo có mưa lớn trên diện rộng.

Từ ngày 16-18/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm, riêng khu vực thành phố Huế có nơi trên 500 mm.

Từ sau ngày 19/10, mưa vừa đến mưa to cục bộ vẫn có khả năng tiếp diễn. Đặc biệt, trong khoảng ngày 23-26/10, các tỉnh miền Trung được dự báo chịu ảnh hưởng tổ hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao – hình thái thời tiết điển hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các phương án ứng phó với thiên tai theo các quyết định, công văn đã được phê duyệt; duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo và chủ động huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Các địa phương ven biển, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét phải tổ chức kiểm tra, chốt chặn, nghiêm cấm người dân qua lại, đánh bắt cá tại vùng hạ du, đập, tràn xả lũ, đồng thời chủ động sơ tán người dân khi có tình huống khẩn cấp.

Công điện giao Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố phối hợp rà soát phương án, sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ tại các điểm xung yếu. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, vận hành hệ thống chống ngập, chằng chống cây xanh, bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ theo dõi tình hình mưa lũ, kiểm tra an toàn hồ đập thủy lợi và đê điều.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các khu du lịch, cơ sở lưu trú bảo đảm an toàn cho du khách; Sở Công Thương giám sát an toàn các hồ thủy điện và hoạt động công nghiệp. Các cơ quan truyền thông được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, cảnh báo sớm để người dân chủ động phòng tránh thiên tai.

Công điện nhấn mạnh: các sở, ban, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra thiệt hại do thiếu chủ động trong công tác ứng phó./.