Hệ thống điện và viễn thông tại Thái Nguyên cơ bản hoạt động trở lại

Trong nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 11 (Matmo) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay (10/10), hệ thống điện và viễn thông đã cơ bản hoạt động ổn định trở lại.

Theo Công ty Điện lực Thái Nguyên, trong số 328.000 mất điện do ảnh hưởng của bão số 11, hiện tại đã khôi phục được cho hơn 271.000 khách hàng, còn khoảng 57.000 khách hàng mất điện sẽ được khôi phục trong thời gian sớm nhất khi nước rút và đảm bảo các điều kiện an toàn; phần lớn các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản được cấp điện trở lại.

Đối với hệ thống viễn thông, ông Vũ Hồng Quân, Giám đốc Viettel Thái Nguyên, cho biết trong thời điểm bão số 11 diễn ra, gây ảnh hưởng, gián đoạn thông tin khoảng 30% số trạm phát sóng của Viettel với hơn trăm nghìn thuê bao các loại, khoảng 800 trạm bị ngập trong nước lũ.

Để đảm bảo thông tin liên lạc, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng và tăng cường hơn 300 nhân sự Viettel các tỉnh hỗ trợ, 20 bộ thu phát sóng stalink, hàng chục flycam trinh sát, 5 drone tìm kiếm quan sát các điểm ngập lụt chia cắt hoạt động 24/24h.

Riêng ngày 9/10, các drone đã thực hiện 200 lượt vận chuyển, 30 lượt dẫn đường cho đội cứu hộ mang theo 5 tấn hàng hoá thiết yếu đến tay bà con. Các thiết bị có tầm bay 5 km, trọng tải tối đa 50 kg, có khả năng hoạt động 24/24 rút ngắn thời gian ứng cứu và hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ. Trong ngày 9/10, Viettel đã khôi phục vùng phủ sóng đảm bảo thông tin liên lạc tại tất cả các địa bàn, trừ một số vị trí cá biệt vẫn còn ngập sâu ở các khu vực Cam Giá, Hương sơn, Linh Sơn.

Theo thống kê bước đầu của tỉnh Thái Nguyên, bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm 5 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương, khoảng 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, ngập, hư hỏng khoảng 8.879 ha cây trồng, thủy sản, chết, trôi hơn 246.550 con gia cầm.

Bão cũng gây ra hơn 300 điểm sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn; hư hỏng, ảnh hưởng 53 hồ, đập, trạm bơm; 5 Trung tâm y tế, bệnh viện và 9 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 38 điểm trường bị ngập nước, sạt lở taluy dương.

Tại các xã Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và một số khu vực khác... mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ, hỗ trợ, ứng cứu di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn. Sơ bộ thiệt hại về tài sản ước tính đến thời điểm này khoảng 2.120 tỷ đồng./.

Cấp điện trở lại cho hàng trăm nghìn dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng sau bão Điện lực miền Bắc đã khôi phục cung cấp điện cho 366.099 khách hàng ở nhiều tỉnh miền Bắc; hiện còn 181.051 khách hàng vẫn bị ảnh hưởng, chủ yếu ở các khu vực ngập sâu và địa hình phức tạp.