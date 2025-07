Hồ thủy điện Bản Vẽ cắt giảm lũ linh hoạt phù hợp cho vùng hạ du

Để ứng phó với lũ, triều cường, thủy điện bản vẽ (tỉnh Nghệ An) sẽ điều tiết linh hoạt, và căn cứ vào lưu lượng nước về, nhằm đảm bảo cắt giảm lũ hiệu quả cho hạ lưu mà vẫn giữ an toàn công trình.

Ngày 23/7, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc vận hành, điều tiết nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ và việc ứng phó với mưa lũ ở các địa phương miền Tây Nghệ An.

Qua khảo sát, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt đánh giá cao sự chủ động, tinh thần phối hợp của các đơn vị vận hành thủy điện Bản Vẽ; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải thường xuyên cập nhật số liệu mưa lũ, lưu lượng nước về hồ để có phương án điều tiết phù hợp, kịp thời cảnh báo hạ du và giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Để đảm bảo an toàn mùa mưa bão, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thủy văn, tăng cường trao đổi thông tin giữa đơn vị vận hành hồ chứa và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ - cho biết lúc 9 giờ 30 sáng 23/7, lưu lượng nước đổ về hồ đạt khoảng 6.000 m3/s. Đơn vị đã vận hành xả 4.000 m3/s qua 6 cửa, mực nước hồ hiện ở cao trình 199,8m.

Quá trình điều tiết được điều chỉnh linh hoạt, căn cứ vào lưu lượng nước về, nhằm đảm bảo cắt giảm lũ hiệu quả cho hạ lưu mà vẫn giữ an toàn công trình.

Chính quyền xã Yên Na di dời 120 hộ dân hạ lưu đập Thủy điện Bản về về nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra điểm trường Tiểu học Bản Vẽ, nơi đang được trưng dụng làm nơi tránh trú cho 120 hộ dân với 550 nhân khẩu thuộc xã Yên Na.

Ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, cho biết địa phương đã tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn và triển khai hỗ trợ y tế, thực phẩm, nước uống để ổn định đời sống tạm thời cho bà con.

Qua kiểm tra thực tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, đảm bảo an toàn tại khu vực tránh trú, không để xảy ra thiếu đói, thiếu nước sạch hay dịch bệnh phát sinh.

Đặc biệt, yêu cầu chính quyền cơ sở tuyên truyền và nghiêm cấm người dân ra sông, suối, khu vực nguy hiểm trong thời điểm mưa lũ, tránh xảy ra những thiệt hại đáng tiếc.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 22/7, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ Thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) đạt 9.543 m3/s, gần chạm ngưỡng lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500 m3/s, tương đương tần suất lũ 0,02%.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi thủy điện Bản Vẽ phải xả lũ khẩn cấp với lưu lượng quá lớn, nước lũ đã dâng rất nhanh. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân cấp tập chạy lũ trong đêm khuya.

Đến sáng nay, hàng trăm nhà dân đang bị ngập sâu, Quốc lộ 7 vẫn bị chia cắt vì lũ.

Nhiều cơ quan, nhà dân ở xã Mường Xén bị ngập nặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cùng chính quyền các địa phương vùng hạ du của Thủy điện Bản Vẽ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó; trong đó, nhấn mạnh việc khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện để hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, cùng các cơ quan liên quan khi có tình huống, sự cố xảy ra.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320MW.

Hồ chứa có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km2, trải dài trên địa bàn các xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai...

Ngoài nhiệm vụ phát điện, Bản Vẽ còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết lũ, cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và bảo đảm an ninh nguồn nước cho vùng hạ lưu sông Cả - đặc biệt trong các đợt mưa lũ lớn./.

