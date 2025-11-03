Hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương đang hoàn thiện cơ chế hỗ trợ hộ dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự tiêu thụ, với mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng và có thể tăng thêm 1 triệu đồng nếu lắp kèm pin lưu trữ dung lượng tối thiểu 2kWh. Chính sách dự kiến áp dụng đến hết năm 2030.

Bộ Công Thương vừa gửi văn bản đến các cơ quan liên quan để lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự sử dụng và hệ thống tích trữ điện.

Trước đó, ngày 23/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã chỉnh lý và hoàn thiện bản dự thảo mới.

Theo đề xuất hiện tại, hộ dân lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng đối với hệ thống công suất 1–3kWp và 1 triệu đồng đối với hệ thống có công suất lớn hơn 3kWp.

Trường hợp lắp thêm pin lưu trữ, hộ gia đình được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng nếu dung lượng pin từ 2kWh trở lên và cam kết vận hành hệ thống tối thiểu 3 năm.

So với dự thảo lần thứ ba, mức hỗ trợ đã được điều chỉnh xuống. Trước đó, đề xuất đưa ra mức hỗ trợ 1-1,5 triệu đồng cho hệ thống không có pin lưu trữ và thêm 1-1,5 triệu đồng với trường hợp lắp kèm pin.

Việt Nam hiện có khoảng 28 triệu hộ gia đình. Mục tiêu đặt ra là khoảng 50% số hộ (xấp xỉ 14 triệu) sẽ lắp đặt điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026 - 2030.

Tổng chi phí hỗ trợ trực tiếp có thể lên đến 28.000 tỷ đồng, bình quân 5.600 tỷ đồng mỗi năm - tương đương khoảng 165 tỷ đồng cho mỗi tỉnh.

Dự thảo tiếp tục đề xuất chính sách cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 8,4%/năm, lãi suất nợ quá hạn 130% mức cho vay, thời hạn vay tối đa 3 năm.

Tổng mức vay không quá 40 triệu đồng/hộ; trong đó, tối đa 20 triệu đồng cho hệ thống điện mặt trời (4 triệu đồng/kWp, tối đa 5kWp) và tối đa 20 triệu đồng cho pin lưu trữ (2 triệu đồng/kWh, tối đa 10kWh).

Hộ gia đình có nhu cầu sẽ được hỗ trợ kỹ thuật. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đề nghị, đơn vị điện lực địa phương phải hướng dẫn đấu nối, đảm bảo an toàn hệ thống.

Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ hướng dẫn các yêu cầu thiết kế, an toàn công trình và phòng cháy chữa cháy phù hợp với nhà ở.

Hồ sơ nhận hỗ trợ gồm đơn đề nghị theo mẫu và giấy ủy quyền nếu có nhiều chủ sở hữu. Người dân nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp, qua bưu điện hoặc trên cổng dịch vụ công. Mỗi hộ chỉ nộp một bộ hồ sơ./.

