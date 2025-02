Hoa Kỳ muốn duy trì hợp tác kinh tế, thương mại bền vững với Việt Nam

Thông tin từ Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho biết Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper nhằm trao đổi về việc hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam trong thời gian tới.

Hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao việc ngay từ đầu năm 2025, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có sự khởi đầu tốt đẹp, khi hai nước đạt được Thỏa thuận song phương để chấm dứt các vấn đề tranh chấp trong vụ việc về thuế chống bán phá giá cá tra, cá basa tại WTO.

“Việt Nam hoan nghênh tinh thần xây dựng, thái độ thiện chí và nỗ lực tìm kiếm giải pháp song phương của phía Hoa Kỳ, đặc biệt là Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR),” Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ.

Trao đổi với Đại sứ Marc E. Knapper, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng tính chất bổ trợ của hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ là đặc điểm quan trọng giúp cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, theo hướng hài hòa và bền vững, đảm bảo các nền tảng quan trọng và duy trì lợi ích quốc gia trong hợp tác song phương.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu. Ông mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Hoa Kỳ một cách toàn diện và bền vững, góp phần tăng cường sự hiểu biết và lòng tin chiến lược giữa hai nước.

Chủ trương của Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những nguồn nhập khẩu lâu dài và đáng tin cậy về năng lượng, máy móc thiết bị, công nghệ, nguyên phụ liệu... Hoa Kỳ hiện đang là thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam (với 150 triệu USD lúa mỳ, 325 triệu USD các sản phẩm gỗ, 464 triệu USD đậu tương, 512 triệu USD dược phẩm, 580 triệu USD ôtô, phương tiện vận tải, hơn 540 triệu USD các loại rau quả, 680 triệu USD bông. 5 nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD là hóa chất, thức ăn gia súc, chất dẻo, nguyên phụ liệu, và máy móc thiết bị. Nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất là điện tử và linh kiện đạt 4,4 tỷ USD).

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng tính chất bổ trợ của hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ là đặc điểm quan trọng giúp cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, theo hướng hài hòa và bền vững. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Riêng về nông sản, hiện nay Việt Nam đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Các sản phẩm như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy sản, sữa, đậu nành, ngô, nho, táo, cherry, việt quất... của Hoa Kỳ cũng đang được người tiêu dùng Việt Nam rất ưa chuộng. Chỉ riêng táo Mỹ, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 2 triệu thùng/năm.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp để mỗi bên đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng. Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường, tăng cường nhập khẩu các loại nông sản của Hoa Kỳ, đồng thời mong muốn Hoa Kỳ mở cửa thị trường hơn nữa cho các sản phẩm nông sản của Việt Nam...

Việc áp thuế không nhắm tới Việt Nam

Về phần mình, Đại sứ Marc E. Knapper cho biết năm 2025 là năm kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao. Mong muốn của phía Hoa Kỳ năm 2025 sẽ là năm bản lề để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, hiện thực hóa các cam kết và nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó trụ cột hợp tác kinh tế-thương mại sẽ đóng vai trò động lực chủ chốt thúc đẩy tổng thể quan hệ song phương.

Cả khu vực công và tư của Hoa Kỳ đều sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mới, tiềm năng và phù hợp với xu hướng phát triển như bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh khí hậu và an ninh lương thực, công nghệ cao...

Vì vậy, Hoa Kỳ mong muốn được tham gia sâu hơn vào các dự án lớn, quan trọng của Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các khung khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để khơi thông dòng vốn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới như năng lượng, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hàng không…

Hoa Kỳ đánh giá cao và đề nghị Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp trong vấn đề chống gian lận xuất xứ, chống chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp của cả hai nước.

Trước quan ngại của Bộ trưởng Bộ Công Thương về những thay đổi trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ thời gian gần đây, Đại sứ Marc E. Knapper cho biết chính sách thương mại mới của Hoa Kỳ được thiết lập nhằm mục tiêu thúc đẩy hơn nữa thương mại công bằng, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ…

“Việc áp thuế trong thời gian qua không nhắm tới Việt Nam. Hoa Kỳ muốn duy trì mối quan hệ song phương, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng tích cực,” Đại sứ Marc E. Knapper nhấn mạnh.

Đại sứ Marc E. Knapper cho biết việc áp thuế trong thời gian qua không nhắm tới Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ và ủng hộ quan điểm của Hoa Kỳ về thương mại công bằng, khẳng định Việt Nam không có ý định áp dụng bất kỳ biện pháp nào gây phân biệt đối xử, tạo gánh nặng hoặc hạn chế thương mại, hay gây phương hại tới nền sản xuất và người lao động Hoa Kỳ.

Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Hoa Kỳ tham gia vào các dự án năng lượng mới, phát triển nguồn điện, thăm dò, khai thác chế biến dầu khí, phát triển công nghiệp khí cũng như khai thác khoáng sản... nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận nêu trong Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về năng lượng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được ký kết vào tháng 10/2019.

Trao đổi với Đại sứ Marc E. Knapper, Bộ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ hoan nghênh việc ông Howard Lutnick và ông Jamieson Greer được đề cử vào các vị trí Bộ trưởng Thương mại và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, đồng thời mong muốn hai bên sẽ sớm tổ chức cuộc họp cấp Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA) ngay khi điều kiện cho phép.

Đại sứ sứ Marc E. Knapper nhất trí sẽ thu xếp các cuộc điện đàm với tân Bộ trưởng Thương mại và Trưởng Đại diện Thương mại để trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại song phương trong thời gian tới ngay sau khi các vị trí này được kiện toàn, thông qua đó củng cố lòng tin chiến lược, cũng như thảo luận về định hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới./.

Ngành thép và nhôm Việt Nam ít bị tác động từ việc Mỹ áp thuế 25% Trong năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba, chiếm 13% thị phần, đứng sau ASEAN (26%) và EU (23%), nên ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp sản xuất trong nước là không đáng kể.