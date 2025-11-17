Hoãn xử vụ đốt quán càphê làm 11 người tử vong do thiếu bị hại

Sáng 17/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (sinh năm 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội “Giết người” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1-Bộ luật Hình sự) và tội “Hủy hoại tài sản” (theo quy định tại Điều 178, khoản 4 - Bộ luật Hình sự).

Đây là đối tượng đã đổ xăng, đốt quán càphê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, Hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 20 bị hại là đại diện gia đình những người tử vong, người bị thương, người thuộc các hàng thừa kế của những người bị tử vong...

Tuy nhiên, tại phiên tòa có khoảng 10 bị hại vắng mặt. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng, Tòa án đã triệu tập đúng quy định nhưng một số bị hại và người đại diện cho bị hại vẫn vắng mặt không có lý do.

Để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa.

Luật sư của bị cáo Cao Văn Hùng cũng đề nghị hoãn phiên tòa vì có nhiều bị hại vắng mặt.

Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, nếu tiếp tục phiên tòa sẽ không đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bị hại này nên sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, mở lại vào ngày 5/12.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán càphê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) để uống bia.

Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia 333 và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền. Thấy vậy, 1 người khác (hiện không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?” rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”, sau đó Hùng rời khỏi quán.

Khoảng 1 tháng sau, tối 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục một mình đến quán càphê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng. Tại đây, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai. Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đã đi mua xăng về quán càphê và châm lửa đốt. Hậu quả làm 11 người tử vong và 4 người bị thương, gây thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Ngày 19/12/2024, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình./.

