Huế: Khởi tố thêm 2 cựu cán bộ trong vụ cải hoán tàu trái quy định

Tối 4/8, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Huế xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Quang Vinh Bình, nguyên Chi cục trưởng, và Võ Giang, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, vì tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng," theo điều 360 Bộ Luật hình sự.

Từ năm 2019-2021, các bị can trên đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm duyệt hồ sơ hoán cải tàu cá ở thành phố Huế, dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật sai quy định.

Với hành vi này, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Quang Vinh Bình và Võ Giang.

Các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an thành phố Huế đã được Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Huế phê chuẩn theo thẩm quyền.

Trước đó, Cơ quan Điều tra đã khởi tố các cán bộ của Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế, nay là thành phố Huế, gồm: Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Tàu cá; Nguyễn Hải Thụy, Trưởng phòng Thanh tra, kiểm ngư; Trần Chuối, Ngô Văn Tuấn, đều kiêm nhiệm làm đăng kiểm viên cùng Phạm Bá Hiếu, nguyên Giám đốc Công ty tàu thuyền An Thuận, Thuận An, thành phố Huế.

Các bị can này trong quá trình làm nhiệm vụ đã móc nối, thông đồng và cấu kết với đơn vị cấp chứng thư giám định máy tàu, cơ sở thi công cải hoán tàu cá rồi nhận tiền của ngư dân, thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ cải hoán tàu cá nhằm nâng công suất máy tàu không đúng quy định.

Từ khi nhà nước có chủ trương hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân vươn khơi bám biển theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng chính phủ về 1 số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, một số chủ tàu ở Huế đã thông qua Công ty tàu thuyền An Thuận hoán cải máy bằng cách lắp thêm một máy phụ.

Dù máy này không có chân vịt riêng và không thể chạy cùng lúc với máy chính để đẩy thuyền, nhưng sau khi hoán cải, tàu cá của họ đã được nâng công suất bằng công thức tính tổng của máy chính và máy phụ.

Sau khi được các cán bộ của Chi cục Thủy sản, hợp thức hóa hồ sơ trái quy định, số ngư dân này đã đăng ký đi biển xa, dài ngày và lập hồ sơ, nhận tiền hỗ trợ xăng dầu không đúng với công suất thực tế của máy tàu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định có 14 tàu được nâng công suất máy trái quy định. Vụ án đang được điều tra, làm rõ./.

Khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế Các đăng kiểm viên thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh đã móc nối, thông đồng và câu kết với các đơn vị cấp chứng thư giám định máy tàu, cơ sở thi công cải hoán tàu cá rồi nhận tiền của các ngư dân.