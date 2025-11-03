Huy động, phát huy trí tuệ toàn dân để kiến thiết đất nước

Ngày 15/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân… tại tỉnh An Giang đánh giá đây là bước tiến quan trọng, mang tính chất lịch sử trong thực hành dân chủ và phát huy trí tuệ toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Huy động trí tuệ toàn dân để kiến thiết đất nước

Ông Huỳnh Văn Thòn, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời cho rằng, việc công khai rộng rãi lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIV là một minh chứng hùng hồn và sâu sắc, không chỉ góp phần hoàn thiện chất lượng văn kiện mà còn thể hiện rõ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” để khơi dậy và huy động tối đa trí tuệ, ý chí của toàn thể nhân dân vào công cuộc định hướng phát triển đất nước trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc.

Với góc nhìn của một doanh nhân, ông Huỳnh Văn Thòn cho biết, các chỉ tiêu phát triển chủ yếu đến năm 2030 và phương hướng phát triển đất nước giai đoạn tới được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là định hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Ông Huỳnh Văn Thòn đánh giá, các ngành công nghiệp mới nổi, bao gồm công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa,… chính là “chìa khóa mở cánh cửa tương lai” cho Việt Nam hướng tới mục tiêu phồn vinh và hùng cường.

Riêng đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, việc ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh là lời giải tất yếu cho bài toán phát triển bền vững trong dài hạn.

Các mô hình thí điểm thành công của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và một số doanh nghiệp khác đã chứng minh rằng, nông nghiệp thông minh không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn giúp nông sản Việt Nam kết nối trực tiếp và minh bạch hơn với thị trường toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn kiến nghị Trung ương cần sớm nghiên cứu và xem xét đổi mới cơ chế, chính sách phát triển khoa học - công nghệ theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời, trao quyền tự chủ và hỗ trợ chính sách phù hợp để các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trở thành động lực dẫn dắt nền kinh tế.

Theo ông Thòn, mục tiêu của việc đổi mới cơ chế là nhằm tháo gỡ các rào cản hiện hữu trong quản lý, đầu tư và tự chủ khoa học công nghệ. Đây được xem là vấn đề then chốt để các doanh nghiệp có đủ điều kiện và niềm tin để mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất và đời sống.

Hiện tại, Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đối diện với thách thức về nguồn nhân lực chuyên môn còn hạn chế và khả năng tiếp cận khoa học công nghệ chưa tương xứng với chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đòi hỏi một bước chuyển dịch chiến lược từ việc đơn thuần là “nông nghiệp thông minh,” chủ yếu là ứng dụng “IoT” trong canh tác sang mô hình nông nghiệp sinh học, nông nghiệp xanh.

Điều này đòi hỏi chính sách ưu đãi và đầu tư khoa học công nghệ không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất giống hay canh tác; thay vào đó, cần tập trung hỗ trợ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng cực lớn như dược phẩm, thực phẩm chức năng, hay vật liệu tiên tiến từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp bản địa, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và đưa nông sản Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Anh Ngô Ngọc Chuẩn, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh-Truyền hình tỉnh An Giang góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Phát huy sức mạnh mềm văn hóa

Đánh giá cao công tác chuẩn bị Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tiến sỹ Nguyễn Trung Hiếu, Khoa Du lịch và Văn hóa-Nghệ thuật, Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, không chỉ coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn của xã hội, mà còn khẳng định văn hóa là “sức mạnh mềm” chiến lược, góp phần nâng tầm vị thế và bản lĩnh dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Để khai thác hiệu quả “sức mạnh mềm” văn hóa, theo Tiến sỹ Nguyễn Trung Hiếu, Đảng, Nhà nước cần thể chế hóa thành các chương trình hành động cụ thể, gắn với giáo dục, khoa học công nghệ, đặc biệt là ngoại giao văn hóa.

Điều này sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tin, tự lực và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, đồng thời giúp Việt Nam phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Tiến sỹ Nguyễn Trung Hiếu đánh giá, văn hóa đóng vai trò là cầu nối giữa phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Nếu trụ cột kinh tế cung cấp công nghệ và tài chính, thì trụ cột văn hóa cung cấp nền tảng giá trị và nhân lực.

Phát triển công nghiệp văn hóa số là một phương thức hiệu quả để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, văn hóa cũng là kênh quảng bá hiệu quả, giúp hàng hóa, nông sản được gắn kết với thương hiệu và bản sắc địa phương, nâng cao giá trị thị trường.

“Bên cạnh phát triển kinh tế, cần quan tâm phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số bằng các chính sách cụ thể, qua đó xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,” Tiến sỹ Nguyễn Trung Hiếu đề xuất.

Là một đảng viên trẻ, anh Ngô Ngọc Chuẩn, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang cho rằng, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện một khát vọng lớn lao, mạnh mẽ và có cơ sở khoa học để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Anh Ngô Ngọc Chuẩn kiến nghị, Đảng, Nhà nước cần tập trung vào đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực; trong đó, ưu tiên việc xây dựng thể chế phát triển cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng cán bộ mang “khát vọng” cống hiến, có tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vì lợi ích chung.

Anh Ngọc Chuẩn cho rằng, cần có cơ chế tuyển chọn, đào tạo cán bộ có tầm nhìn chiến lược và khả năng thực thi quyết liệt trong môi trường cạnh tranh toàn cầu; mặt khác, cần tăng cường kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để củng cố niềm tin trong nhân dân./.

