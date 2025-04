Kết hợp nhiều hoạt động giữa tôn vinh và bảo vệ người lao động trong tháng Năm

Ngày 26/4 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tôn vinh và bảo vệ người lao động

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến kết hợp triển khai các nội dung, hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

“Đây là sự kiện kết hợp hoàn hảo giữa tôn vinh và bảo vệ người lao động, đã tạo ra cộng hưởng mạnh mẽ, vừa phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của giai cấp công nhân trong lao động sản xuất và kiến tạo môi trường làm việc an toàn; đồng thời nhắc nhở, khích lệ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, của toàn hệ thống trong việc chăm lo, quan tâm và đảm bảo điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tháng Công nhân năm nay với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” là dịp để chúng ta tôn vinh giá trị lao động, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của người lao động trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động cũng được phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện rủi ro và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” nhằm nhấn mạnh chủ trương của Đảng, Nhà nước và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người lao động, tôn trọng quyền con người, quyền công dân.

Phó Thủ tướng đề nghị: “Mỗi doanh nghiệp phải thực sự xem người lao động là tài sản quý giá nhất; mỗi công đoàn cơ sở phải thực sự là ‘người bạn đồng hành’ tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công đoàn viên. Tôi cũng đề nghị mỗi người lao động cần chủ động học hỏi, rèn luyện kỹ năng, tăng cường kỷ luật, không ngừng đổi mới, sáng tạo và yêu lao động như yêu chính cuộc sống của mình.”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Với mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo thế và lực để đất nước tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể công đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, quan tâm phát triển và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Lời nhắc nhở về tầm quan trọng của an toàn vệ sinh lao động

Tại buổi lễ phát động, chị Ninh Thị Loan, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) bày tỏ vinh dự khi được đại diện cho gần 5.000 công nhân lao động của Urenco phát biểu hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Theo chị Loan, Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động chính là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của đảm bảo an toàn, vệ sinh, lao động, về quyền được làm việc trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Đây cũng là dịp để mỗi người lao động thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến hết mình cho công việc, góp phần xây dựng đơn vị, doanh nghiệp và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

“Khi đang phát biểu về chủ đề này tại đây, tôi xúc động và bồi hồi nhớ lại câu chuyện buồn vì chỉ cách đây 5 ngày thôi, một đồng nghiệp của chúng tôi, 53 tuổi, không may bị tai nạn trên chính cung đường làm việc hàng ngày của mình vào lúc nửa đêm và chị đã ra đi mãi mãi, do một thanh niên đã uống rượu và chưa có giấy phép lái xe đâm trực diện,” chị Loan xúc động chia sẻ.

Chị Loan nhấn mạnh Tháng Công nhân, Tháng cao điểm hành động về An toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa rất lớn với công nhân lao động trực tiếp. Với đặc thù công việc nặng nhọc, độc hại, dễ xảy ra tai nạn nghề nghiệp trong quá trình làm việc, công nhân Urenco đều nhận thức rõ: đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả người lao động, người sử dụng lao động và toàn xã hội.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025, Bộ Nội Vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân./.

Trong Tháng Công nhân năm 2025, các cấp công đoàn sẽ lựa chọn để thực hiện tốt một số hoạt động sau: Chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, Chương trình “Đối thoại tháng 5” và Diễn đàn “Đảng với công nhân-Công nhân với Đảng”, Chương trình “Cảm ơn người lao động”, tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu phát triển đảng viên công nhân; Chương trình “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đoàn viên, người lao động.” Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 được tổ chức với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.” Năm nay, các hoạt động đẩy mạnh việc tự quản trị rủi ro về an toàn vệ sinh lao động sẽ được tập trung đẩy mạnh. Trong tháng hành động, nhiều hoạt động sẽ diễn ra ở trung ương và các địa phương như: Triển khai Chỉ thị 31-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức thăm hỏi nạn nhân và thân nhân người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động..