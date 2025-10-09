Khai mạc Diễn đàn AI360: Tìm kiếm cơ hội đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn cho AI

Ngày 9/10, Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam - AI360 2025 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với chủ đề “Xây dựng Doanh nghiệp và Xã hội Thông minh cùng AI," Diễn đàn được định vị là diễn đàn thường niên quốc gia về trí tuệ nhân tạo, nơi hội tụ các nhà quản lý, chuyên gia, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ, hợp tác để đưa AI trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số Việt Nam.

Diễn đàn quy tụ 300 đại biểu, gồm lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, chuyên gia, và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

AI - cơ hội đột phá và điểm nghẽn cần tháo gỡ

Thị trường AI Việt Nam được khẳng định là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với giá trị dự kiến đạt khoảng 1,52 tỷ USD vào năm 2030, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 20% mỗi năm. Các chỉ số ứng dụng cũng cho thấy sự tăng tốc rõ rệt, khi trung bình mỗi giờ có thêm năm doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI trong năm 2024.

Theo Báo cáo Thường niên Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2025 từ Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, dựa trên khảo sát gần 500 doanh nghiệp và tổ chức từ tháng 7/2025, AI đang mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số, các ngành dẫn dắt xu hướng, cung cấp AI tại Việt Nam gồm công nghệ thông tin 31%, tài chính-ngân hàng (22%), giáo dục (17%), thương mại điện tử và y tế (15%). Trong khi đó nhu cầu ứng dụng AI tăng cao, đặc biệt trong 5 lĩnh vực chính: giáo dục 23%, tài chính 26%, sản xuất công nghiệp 21%, giao thông 15% và y tế 16%.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học Công nghệ) nhấn mạnh tại Diễn đàn, những năm gần đây, Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế ngày càng cao trên bản đồ AI thế giới. Theo Báo cáo Chỉ số Sẵn sàng AI toàn cầu 2024 của Oxford Insights, Việt Nam xếp thứ 59/193 quốc gia, thuộc Top 5 ASEAN, và ba năm liên tiếp vượt ngưỡng trung bình toàn cầu - một thành quả đáng tự hào, phản ánh tầm nhìn chiến lược, nỗ lực kiên định của Chính phủ, doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học Công nghệ). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, niềm tin số của xã hội Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo World AI Index 2025 (WIN), Việt Nam đứng thứ 6/40 quốc gia, thứ 3 toàn cầu về mức độ tin tưởng vào AI, và thứ 5 về khả năng chấp nhận AI. Những con số ấy không chỉ nói về công nghệ, mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, sẵn sàng và tự tin của người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Dòng vốn đầu tư và ứng dụng AI cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Chỉ trong một năm, vốn đầu tư vào doanh nghiệp AI trong nước đã tăng từ 10 triệu USD (2023) lên 80 triệu USD (2024) - tăng gấp 8 lần. AI đang hiện diện trong mọi lĩnh vực: tài chính, y tế, thương mại điện tử, sản xuất, đô thị thông minh góp phần giải quyết các bài toán thực tế của quốc gia.

"Với lợi thế dân số trẻ, nhân lực công nghệ giàu tiềm năng, cùng sự dẫn dắt chiến lược của Nhà nước, hệ sinh thái AI Việt Nam đang sẵn sàng cho một bước nhảy vọt mới," ông Nguyễn Khắc Lịch cho biết.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tại Diễn đàn, thách thức lớn nhất là thiếu nhân lực chất lượng cao (45% đơn vị cung cấp AI), 23% gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng dữ liệu và tính toán, cùng với 30% lo ngại thiếu hành lang pháp lý rõ ràng.

Trong dữ liệu AI, 50% đơn vị cung cấp cho biết dữ liệu ít hoặc không tiếp cận được bộ chuẩn, trong khi 51% cơ sở đào tạo gặp trở ngại về dữ liệu huấn luyện không đủ chất lượng. Báo cáo cũng chỉ ra một "điểm nghẽn cốt lõi" trong chuỗi giá trị AI: sự chênh lệch lớn giữa đầu tư phát triển và đầu tư ứng dụng.

Trong khi các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ đang đẩy mạnh quy mô dự án, với phần lớn đầu tư từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng, thì chi phí dành cho AI của các đơn vị ứng dụng trong 5 lĩnh vực trọng yếu (Giáo dục, Y tế, Tài chính, Giao thông, Công nghiệp) lại chưa được chú trọng.

Giải những bài toán cụ thể tại AI360

Một chủ đề được chú ý tại Diễn đàn là ứng dụng AI cho mô hình chính quyền 2 cấp. Mô hình chính quyền 2 cấp và xu hướng tinh gọn bộ máy đang gây áp lực trực tiếp lên đội ngũ nhân sự cơ sở như: tình trạng thiếu người nhưng khối lượng công việc tăng đột biến, có tới 1.065 nhiệm vụ đã được phân cấp, dồn xuống cấp xã.

Một thống kê khi triển khai của một doanh nghiệp đúc kết: Mỗi cán bộ cơ sở, nếu có AI Assistant 24/7 hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định, giảm 60% thời gian tra cứu, nâng chất lượng hồ sơ. Chatbot dịch vụ công, phân loại, chuyển hướng hồ sơ tự động, kỳ vọng xử lý 70% thường gặp với người dân. Về mặt tối ưu vận hành: AI + RPA giảm 40-60% thời gian xử lý, dự báo khối lượng công việc, điều phối nhân sự.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, lãnh đạo đều thống nhất, có 2 đầu việc hiện đang chiếm hầu hết khối lượng của công chức đó là: xử lý hồ sơ và báo cáo. Với xử lý hồ sơ thì sẽ có các trợ lý, các chatbot AI hỗ trợ đa kênh trên ứng dụng, trên web hay tại các Kios.

Với hệ thống quản trị và báo cáo, cần những giải pháp AI hoàn toàn với khả năng tuỳ chỉnh và linh hoạt theo nhu cầu một cách đơn giản với các cán bộ không có chuyên môn công nghệ thông tin, thay thế hoàn toàn hệ thống phần mềm cũ.

AI sẽ giúp chính quyền 2 cấp dự báo tình hình, tự động hóa các quy trình, nghiệp vụ, dịch vụ công, giúp các chính quyền nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực của cán bộ, qua đó đem lại những hiệu ứng tích cực và sự hài lòng công dân.

Theo các chuyên gia, những giải pháp AI của Việt Nam đang giải quyết được hầu hết các bài toán nghiệp vụ trong doanh nghiệp Việt. Hệ sinh thái từ hạ tầng tính toán, hạ tầng dữ liệu, đến các nền tảng, giải pháp, các AI agent đã sẵn sàng để phục vụ.

Phiên chuyên đề Phát triển năng lực xây dựng sản phẩm trong thời Gen AI là điểm nhấn dành cho lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Việt. Tại đây, VINASA đã công bố dự thảo Khung Trưởng thành Năng lực AI, một khung hướng dẫn toàn diện cho doanh nghiệp công nghệ, bao gồm các yếu tố then chốt như: đo lường giá trị & ROI, tính sẵn sàng dữ liệu; năng lực công nghệ lõi, tốc độ đổi mới, quản trị rủi ro… Khung tham chiếu này giúp các doanh nghiệp đánh giá, và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA chia sẻ: Nếu năm 2023 là "The Year of POCs" (năm của các dự án thử nghiệm), thì năm 2025 đã là "The Year of Business Value" (năm của giá trị kinh doanh thực tế). Làn sóng Generative AI và đặc biệt là AI Agents - những hệ thống có khả năng tự chủ vận hành, đang thay đổi hoàn toàn cách thức kinh doanh và quản lý. VINASA cam kết đồng hành, lấy định hướng chiến lược của Chính phủ làm kim chỉ nam cho hành động.

Ông Khoa cho biết: "VINASA cũng xác định rõ một số nhiệm vụ cấp thiết hiện tại để tháo gỡ các 'điểm nghẽn' về AI tại Việt Nam bao gồm: Đầu tiên, giải quyết bài toán ứng dụng và quản trị, tập trung vào việc chuyển đổi tư duy từ thử nghiệm (POC) sang tạo Giá trị Kinh doanh (Business Value). Thứ hai, chuẩn hóa năng lực: Chúng tôi công bố Dự thảo Khung Trưởng thành Năng lực AI (STAIR - Strategic Transformation & AI Readiness). Đây là công cụ chiến lược đầu tiên giúp doanh nghiệp tự đánh giá và định hướng năng lực AI của mình. Thứ ba, xây dựng Hệ sinh thái Kết nối: Đưa AI từ phòng thí nghiệm đến thực tiễn, từ tầm nhìn đến giá trị thật thông qua các hoạt động kết nối các thành phần trong hệ sinh thái giữa Chính phủ - Viện nghiên Cứu - Doanh nghiệp và tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng."

Không gian hàng triển lãm trưng bày các sản phẩm AI tiêu biểu trong thương mại, tài chính, y tế, giáo dục và logistics, thể hiện sức sáng tạo và năng lực công nghệ nội địa đang trỗi dậy mạnh mẽ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với chuỗi nội dung chuyên môn, AI & CEO Networking được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn quy tụ hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và viện nghiên cứu, nhằm thúc đẩy hợp tác B2B - B2G. 10 gian hàng triển lãm trưng bày các sản phẩm AI tiêu biểu trong thương mại, tài chính, y tế, giáo dục và logistics, thể hiện sức sáng tạo và năng lực công nghệ nội địa đang trỗi dậy mạnh mẽ./.

Vinh danh những giải pháp, cá nhân xuất sắc đóng góp cho Trí tuệ nhân tạo Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam vinh danh sản phẩm, giải pháp AI nổi bật với bốn hạng mục: Giải pháp AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu.