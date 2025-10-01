Khẩn cấp lũ trên các sông, Thanh Hóa có hơn 14.000 nhà dân bị ngập

Chiều 1/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Yên, sông Cầu Chày.

Theo bản tin cảnh báo, vào lúc 13 giờ ngày 1/10, hiện trạng mực nước lũ trên sông Cầu Chày đã đạt đỉnh, mực nước đỉnh lũ tại thủy văn Xuân Vinh là 10,8m, trên báo động 3 là 0.8m; Trên sông Yên tại thủy văn Chuối là 3,54m, trên báo động 3 là 0,04m.

Đáng lưu ý, mực nước trên sông Bưởi tại xã Kim Tân trong chiều 1/10 là 14,24m, trên báo động 3 là 2,24m, vượt đỉnh lũ năm 2007, gây ngập nhiều thôn trên địa bàn xã.

Bà Nguyễn Thị Lệ (khu Ngọc Bồ, xã Kim Tân) cho biết: Nước lũ dâng quá nhanh, chúng tôi chỉ còn biết bỏ của chạy lấy người. Giờ chỉ mong nước nhanh rút để bà con còn về dọn dẹp nhà cửa, cho con cháu đi học, người lớn đi làm, sớm ổn định cuộc sống. Đề nghị các cấp chính quyền đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng tuyến đê cho an toàn để bà con yên tâm trong mỗi mùa mưa lũ”.

Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân xã Kim Tân, xã có 38/48 thôn với 2.235 hộ bị ngập, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán hơn 1.800 hộ dân với 7.600 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bị chia cắt, mất nước, mất điện, mọi sinh hoạt của người dân đều dựa vào chiếc thuyền nhỏ cùng sự tiếp tế của người thân, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện.

Nước sông Bưởi dâng cao vượt báo động 3, nhiều thôn của xã Kim Tân ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại xã Kim Tân trong sáng 1/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu xã Kim Tân tiếp tục rà soát, thực hiện phương án sơ tán dân theo cấp báo động, tiếp tục công tác tuần tra, kiểm tra canh gác đê và chuẩn bị công tác hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức tuần tra các khu vực bị ngập lụt để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần ứng cứu; tuyệt đối không bỏ sót người dân đang còn trong khu vực nguy hiểm.

Đồng thời yêu cầu xã Kim Tân trong khả năng bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ bị ngập lụt, kiên quyết không để bất cứ người dân nào bị đói, rét. Nếu nhu cầu về lương thực, thực phẩm vượt quá khả năng của địa phương cần báo cáo ngay Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết cấp bách.

Trước nguy cơ nước lũ trên sông Cầu Chày vượt mức lũ lịch sử năm 2017 và có thể tràn đê trong đêm 1/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát công điện khẩn, yêu cầu các địa phương ven sông Cầu Chày triển khai ngay phương án sơ tán người dân nằm trong vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Hiện trên tuyến đê tả, hữu Cầu Chày, nhiều vị trí nước lũ chỉ còn cách mặt đê khoảng 10cm. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang ứng trực 24/24 giờ để hộ đê và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại xã Kim Tân. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Do mưa lớn, nước sông dâng cao, một số khu vực trũng thấp, ven sông, suối bị ngập trong nước lũ.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến trưa 1/10, Thanh Hóa có 14.891 nhà bị ngập nước, trong đó các xã có số lượng lớn nhà dân bị ngập gồm: Nông Cống 3.200 nhà; Trung Chính 931 nhà; Quý Lộc 1.464 nhà; Kim Tân 1.617 nhà; Thạch Bình 923 nhà; Tiên Trang 2.000 nhà…

Ngoài ra, còn một số khu dân cư bị chia cắt, cô lập tạm thời do ngập các đường tràn giao thông không thể đi lại được với tổng số 1.721 hộ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến trưa 1/10, bão số 10 và mưa lũ sau bão xảy ra đã làm 5 người chết, 6 người bị thương; 1.435 nhà bị thiệt hại (không kể những ngôi nhà bị ngập) trong đó 26 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 6 nhà thiệt hại rất nặng, 21 nhà thiệt hại nặng; 1.382 nhà thiệt hại một phần) do lốc xoáy, sạt lở đất đá, lũ quét.

Mưa lũ cũng khiến 6.295 ha lúa, 3.239 ha cây trồng hàng năm, 4.271 ha hoa màu, rau màu bị ngập, đổ gãy…

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương ứng phó với mưa lũ và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra./.

