Khen thưởng tập thể, cá nhân giải cứu con tin bị đối tượng “ngáo đá” khống chế

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Yến vì đã hợp tác bắt giữ đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ việc giải cứu con tin. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì khen thưởng tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giải cứu, bảo đảm an toàn con tin bị đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” khống chế hồi đầu tháng Tư vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã tặng Bằng khen cho một tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ việc giải cứu con tin do một đối tượng “ngáo đá” khống chế xảy ra vào ngày 3/4/2024, tại thị xã Ngã Năm.

Cũng trong dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân. Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Yến (người bị khống chế làm con tin) vì đã hợp tác với lực lượng Công an bắt giữ đối tượng.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 3/4/2024, Công an Phường 2 (thị xã Ngã Năm) phát hiện 3 đối tượng đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn để sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó, có một đối tượng biểu hiện “ngáo đá” nên khẩn trương triển khai lực lượng xử lý.

Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng dùng dao tự chế tấn công rồi khống chế người phụ nữ đưa vào cố thủ trong phòng nghỉ.

Qua kiểm tra xác định đối tượng là Đỗ Thanh Tâm, tự Tâm Mas (sinh năm 1999, ngụ xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Đối tượng có nhiều tiền án, đồng thời là một trong những người cầm đầu vụ bạo động ngày 24/02/2024 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Sau hơn nhiều giờ kiên trì thuyết phục, tận dụng sơ hở, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng và giải cứu thành công người phụ nữ an toàn./.

