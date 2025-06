Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 16/6, Hải Dương và Phú Thọ đã vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền cấp xã khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua đó, rà soát, kiểm tra vướng mắc, phát sinh trong quá trình vận hành để kịp thời điều chỉnh.

Hải Dương: Vận hành thử nghiệm xã hợp nhất

Ngày 16/6, tại phường Lê Đại Hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền cấp xã khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Lê Đại Hành được hợp nhất từ các phường: An Lạc, Đồng Lạc và Tân Dân (thành phố Chí Linh), lấy trụ sở phường Tân Dân làm trụ sở chính. Phường có diện tích 31,62km2 và dân số 24.638 người.

Trong ngày vận hành thử nghiệm, Hội đồng Nhân dân phường Lê Đại Hành khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Ủy ban Nhân dân phường tổ chức phiên họp thứ nhất và vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công của phường. Kỳ họp được tổ chức kết nối trực tuyến đến 63 điểm tại 63 xã, phường mới của Hải Dương sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp để các đơn vị học tập, rút kinh nghiệm.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Đại Hành nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường làm chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân phường, thường trực Hội đồng Nhân dân phường thông báo số lượng và danh sách đại biểu Hội đồng Nhân dân phường sau sắp xếp.

Thường trực Hội đồng Nhân dân phường công bố các nghị quyết gồm: Nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng các Ban của Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc chỉ định Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường phê chuẩn phó trưởng Ban (chuyên trách) Hội đồng Nhân dân phường; Nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường chỉ định Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua 3 Nghị quyết gồm: Việc thành lập các ban của Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026; Việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân phường; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân năm 2025.

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Lê Đại Hành đã tổ chức họp phiên thứ nhất.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lê Đại Hành. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị rút kinh nghiệm vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Lê Đại Hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu biểu dương phường và các sở, ngành đã tích cực chuẩn bị những điều kiện cho ngày vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền 2 cấp.

Trực tiếp kiểm tra hoạt động của Trung tâm hành chính công của phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý địa phương tiếp tục quan tâm bố trí không gian, trang thiết bị tại trung tâm để đảm bảo quy trình xử lý giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thông suốt, người dân thực sự hài lòng.

Các địa phương hợp nhất đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để vận hành bộ máy mới cần ưu tiên lựa chọn cơ sở vật chất tốt nhất để làm Trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo đủ điều kiện phục vụ hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân khi đến làm các thủ tục hành chính.

"Mục đích cuối cùng là đơn vị hành chính mới sau sáp nhập gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Sở Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Trung tâm hành chính công tỉnh phối hợp thảo luận để ban hành hướng dẫn cho 63 cơ sở xã, phường còn lại trong tỉnh áp dụng.

11 xã, phường còn lại trong số 12 đơn vị hành chính cấp xã vận hành thử nghiệm (gồm Đường An, Nguyễn Lương Bằng, Tân An, Tân Kỳ, Gia Phúc, Thạch Khôi, Mao Điền, An Phú, Nhị Chiểu, Hà Bắc, Kim Thành) sẽ vận hành thử chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 18/6.

Với quyết tâm chuẩn bị tốt nhất cho các xã, phường sau sáp nhập đơn vị hành chính đảm bảo hiệu quả sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo 52 xã sau sáp nhập, chậm nhất ngày 20/6 cần hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo từ ngày 1/7 việc vận hành được thông suốt phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Về bố trí công tác nhân sự, địa phương cần căn cứ các tiêu chí, lựa chọn phân công nhiệm vụ các Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường phù hợp với sở trưởng, năng lực để đảm bảo sự chỉ đạo được thông suốt.

Kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Việc sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt yêu cầu. Đây là đánh giá của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tại buổi kiểm tra ở thị xã Phú Thọ ngày 16/6.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang đã đến kiểm tra tại phường Âu Cơ về vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ về tình hình, tiến độ thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, các nội dung liên quan đến chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của địa phương.

Căn cứ quy định và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thực tiễn yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Phú Thọ xây dựng phương án tổ chức bộ máy và cán bộ ở 3 phường (mới) gồm Phú Thọ, Phong Châu và Âu Cơ.

Tại các phường thành lập phòng, cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc; bố trí nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Ban Thường vụ Thị ủy đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ định nhân sự cấp ủy 3 phường mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của thị xã Phú Thọ trong triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đúng tiến độ, đạt yêu cầu.

Ông nhấn mạnh thời gian chính thức đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn. Do đó, các địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc nội dung, nhiệm vụ được giao từ cấp huyện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia “cuộc cách mạng này.”

Toàn bộ công việc, thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp không được để ngắt quãng, không gián đoạn, không được bỏ sót nhiệm vụ.

Từ nay đến trước ngày 1/7, các phường mới được thành lập tại thị xã Phú Thọ phải đưa bộ máy vào hoạt động để rà soát, kiểm tra vướng mắc, phát sinh trong quá trình vận hành, kịp thời điều chỉnh. Song song đó, các phường mới cần tiếp tục quan tâm, khẩn trương giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức nghỉ chế độ.

Sở Nội Vụ khẩn trương rà soát, tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; sớm tổng hợp, trình duyệt danh sách giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức nghỉ chế độ.

Sở Tài chính rà soát chi tiết, tham mưu công tác tài chính, xử lý tài sản công, công tác kiểm kê, giao tài sản, tính toán phương án hỗ trợ các địa phương.

Hội đồng Nhân dân tỉnh rà soát các nội dung liên quan đến đại biểu HĐND, tổ đại biểu… kịp thời chỉ đạo thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm chỉ định các chức danh, các tổ chức.

Đối với công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, chủ động chuẩn bị các dự thảo báo cáo, tổ chức lấy ý kiến và nội dung đại hội theo quy định./.

Xác lập mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thống nhất trong cả nước Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp là một bước cải cách quan trọng và có tính chất lịch sử.