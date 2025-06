Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Miễn, hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026

Chiều 26/6, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Miễn, hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026

Với 440/441 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua và áp dụng từ năm học 2025-2026.

Nghị quyết này quy định miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Về chính sách miễn, hỗ trợ học phí, Nghị quyết quy định: miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập. Hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Mức hỗ trợ đóng học phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Về mục tiêu và nguyên tắc thực hiện, Nghị quyết quy định, đến năm 2030: 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi do Nhà nước bảo đảm nguồn lực và huy động xã hội hóa theo quy định của pháp luật. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, bảo đảm các điều kiện phổ cập theo quy định.

Về cơ chế, chính sách thực hiện, Nghị quyết quy định: Đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo quy định; bảo đảm đủ số lượng giáo viên mầm non theo định mức quy định; bảo đảm chế độ, chính sách đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non; huy động các nguồn lực xã hội phát triển giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật.

Ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đều có ý kiến đồng tình, nhất trí cao sự cần thiết ban hành Nghị quyết và cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời và có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự ưu việt của chế độ ta, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Nghị quyết sẽ giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền, bảo đảm quyền học tập, công bằng trong tiếp cận giáo dục; thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước trong chăm lo cho thế hệ trẻ; có ý nghĩa đặc biệt với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Với 443/444 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Nghị quyết của Quốc hội kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội và Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2030. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, để tiếp tục thể chế hóa chủ trương ưu tiên hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo căn cứ pháp lý để tiếp tục áp dụng chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội trước mắt cho phép tiếp tục ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như đề nghị của Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội tán thành việc thông qua luật và các nghị quyết chiều 26/6. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ trong thời gian tới triển khai tổng kết, đánh giá chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp qua thời gian dài thực hiện vừa qua đồng thời với việc đánh giá một cách tổng thể các chính sách về thuế, phí đối với đất đai nói chung để đề xuất các chính sách về thuế và phí áp dụng với việc sử dụng đất, trong đó có đất nông nghiệp một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra hiện nay.

Trong trường hợp cần thiết, nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, đáp ứng các yêu cầu đã được nêu trong các kết luận, nghị quyết của Đảng./.

