Lâm Đồng huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Chiều 31/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra một số khu vực ngập nặng do mưa lũ tại các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm đồng cũng trao tặng các suất quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Tại buổi kiểm tra ở vùng ngập lụt, ông Nguyễn Minh ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân khắc phục khó khăn, chịu khó ở các nơi tạm vài ngày để chờ nước rút; đối với những hộ dân trong vùng ngập nhưng chưa phải di dời, Phó Chủ tịch nhắc nhở các hộ dân cần đảm bảo an toàn, nhất là hạn chế tối đa không để xảy ra tình trạng đuối nước.

Ông Nguyễn Minh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp để di dời người dân đang ở vùng bị cô lập tới nơi an toàn; cử lực lượng túc trực tại các điểm ngập sâu, đặt biển báo để hướng dẫn người dân; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị chia cắt tạm thời do nước lũ.

Chính quyền địa phương cập nhật thường xuyên liên tục các diễn biến thay đổi thời tiết cũng như việc xả lũ của các hồ chứa trên thượng nguồn để kịp thời có biện pháp ứng phó đưa người dân tới nơi an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê lại toàn bộ thiệt hại báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng thời chủ động các phương án, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai để kịp thời thông báo, tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

Thanh niên địa phương bơm xuồng phao đến hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập sâu. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến 9 giờ sáng ngày 31/10, tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ trong những ngày qua với khoảng 1.672 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng và một số tài sản bị ảnh hưởng, hư hỏng; tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 5.610ha cây trồng các loại; khoảng 4,4 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và khoảng 2.286 gia cầm, vật nuôi bị cuốn trôi. Trên địa bàn tỉnh xảy ra khoảng 17 điểm sạt lở, hư hỏng một số công trình cầu, cống, đường giao thông và ngập lụt nhiều tuyến đường giao thông…

Ước tổng hiện hại ban đầu hơn 40 tỷ đồng.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nhất tại các xã, phường ven biển: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Bình Thuận, Phan Thiết, Tuyên Quang, Hải Ninh, Hàm Kiệm, Hàm Thạnh...

Đến chiều ngày 31/10, Quốc lộ 1A qua địa bàn phường Hàm Thắng vẫn bị phong tỏa do ngập nước, các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều hộ dân vẫn ngập sâu trong nước từ ngày 27/10 đến nay.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ngay khi mưa lũ xảy ra, lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, an ninh cơ sở, cùng các đơn vị, phương tiện tại chỗ được huy động triển khai ngay công tác di dời, đưa người dân về trú tránh an toàn ở các trường học, nhà văn hóa có đầy đủ nhu yếu phẩm và lực lượng hỗ trợ y tế.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các phòng, đơn vị liên quan chủ động “4 tại chỗ,” tổ chức ứng trực và triển khai khắc phục nhanh hậu quả thiên tai trên địa bàn, cắm biển cảnh báo, giăng dây, rào chắn các khu vực nguy hiểm../.

