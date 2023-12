Lần đầu tổ chức hội thảo khoa học về Thiền phái Liễu Quán ở Việt Nam

Tại triển lãm, lần đầu tiên trưng bày bức hoành chùa Viên Thông do Chúa Nguyễn Phúc Chu ban; kinh sách do Tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán truyền dạy, hộ trì in ấn lưu hành; bia tháp ngài Tử Dung.