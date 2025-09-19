LHQ công bố báo cáo cải cách cơ cấu, hướng tới hệ thống hiệu quả hơn

Ngày 18/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã công bố báo cáo tiến độ về cải cách cơ cấu và tái cơ cấu chương trình, thuộc luồng công việc thứ ba của Sáng kiến Liên hợp quốc 80.

Trong báo cáo được chia sẻ với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Guterres đã nêu các đề xuất thay đổi mô hình trong cơ cấu, cách thức hợp tác giữa các tổ chức thành viên, và phương thức hoạt động của Liên hợp quốc.

Ông nhấn mạnh rằng đây là một công việc đang được tiến hành.

Liên hợp quốc mong muốn được hợp tác với các quốc gia thành viên - những chủ thể của quá trình này - để hiện thực hóa tham vọng chung về một hệ thống Liên hợp quốc gắn kết hơn, hiệu quả hơn và được trang bị tốt hơn để phục vụ chính các nước thành viên Liên hợp quốc và người dân của các nước này.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, báo cáo có tiêu đề “Thay đổi mô hình: Đoàn kết để thực thi.” Trong đó có các đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc trên cả ba trụ cột chính: hòa bình và an ninh, phát triển bền vững và nhân quyền, đồng thời thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn giữa các trụ cột này.

Báo cáo cũng đề xuất một thỏa thuận nhân đạo mới nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính quan liêu và tích hợp chuỗi cung ứng toàn cầu trị giá hàng tỷ USD.

Báo cáo còn đề xuất thành lập một nhóm nhân quyền trong toàn hệ thống để phối hợp chặt chẽ các hoạt động về nhân quyền, và một nền tảng "Dữ liệu chung Hệ thống Liên hợp quốc" cùng một "Nền tảng Tăng tốc công nghệ" để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của tổ chức.

Báo cáo này bổ sung cho các báo cáo trước đó về hiệu quả và rà soát việc thực hiện nhiệm vụ.

Được công bố trước Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến diễn ra vào tuần tới, báo cáo hướng tới cung cấp thông tin cho các quốc gia thành viên trong các cuộc thảo luận về cách thức tăng cường hệ thống Liên hợp quốc./.

