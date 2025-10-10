Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn trên báo động 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang tiếp tục xuống, song vẫn trên báo động 3; cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Lâm Đồng do vẫn có mưa.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), trên sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục xuống. Mực nước lúc 13 giờ ngày 10/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,42m, trên báo động 3 là 1,12m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17m, trên báo động 3 là 1m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,48m, trên báo động 3 là 1,18m, dưới lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,05m. Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 20,97m, trên mức báo động 3 là 1,97m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng xuống và ở trên mức báo động 2.

Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại sẽ xuống và ở trên mức báo động 1.Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Lâm ĐồngTrong 2 giờ qua (từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 10/10), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: La Dạ 70,7mm, Phan Điền 68,2mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ từ 10-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã/phường: Bắc Ruộng, Bảo Thuận, Cát Tiên, Cát Tiên 3, Đinh Trang Thượng, Đông Giang, Đồng Kho, Đức Linh, Hải Ninh, Hoài Đức, La Dạ, Nam Hà Lâm Hà, P. Bắc Gia Nghĩa, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Sơn, Quảng Tín, Sơn Điền, Sông Lũy, Tà Đùng, Tân Hà Lâm Hà. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Xóm 1, thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Mưa dông, gió giật mạnh trên biển

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp lúc 13h có vị trí ở vào khoảng 12.5-13.5 độ Bắc; 112.5-113.5 độ Nam. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

Dự báo: Đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 10 và ngày 11/10

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ban ngày nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Đêm cũng có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ban ngày nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ban ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Hà Nội

- Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ban ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C./.

Đảm bảo an toàn đê điều trước lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, Thương, Cà Lồ Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê.