Mong đợi những cơ chế, chính sách đặc thù cho các đơn vị hành chính đặc khu

Tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang bày tỏ phấn khởi khi dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đột phá trong tư duy phát triển, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các đường lối, chủ trương của Đảng về những vấn đề quốc kế dân sinh, gắn với sự phát triển của địa phương và đất nước.

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, ông Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân đặc khu Kiên Hải cho biết cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc khu đánh giá rất cao chất lượng của các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị rất công phu, khoa học, toàn diện, chặt chẽ và có tầm nhìn chiến lược, tổng kết sâu sắc thực tiễn phát triển đất nước, phản ánh rõ tinh thần tư duy đổi mới, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Ông Đoàn Hồng Duy cũng cho biết ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy An Giang về tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy đặc khu Kiên Hải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, từng cấp ủy, bảo đảm việc lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình và hướng dẫn. Qua đó, Đảng ủy đặc khu ghi nhận hơn 60 ý kiến góp ý trên 30 nội dung cụ thể, tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc khu mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hơn, có cơ chế, chính sách đặc thù cho các đơn vị hành chính đặc khu, kinh tế biển, đảo nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn có; ưu tiên đầu tư hạ tầng số, hạ tầng viễn thông cho vùng hải đảo, nhất là kéo điện lưới quốc gia ra các đảo tạo điểm đột phá phát triển; kéo đường truyền Internet bằng cáp quang, tạo điều kiện để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, du lịch thông minh, những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của đặc khu Kiên Hải.

Có ý kiến đề xuất Trung ương sớm có chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ có trình độ chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại ở địa bàn hải đảo; đề nghị dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh hơn vai trò của thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển; tập trung hơn nữa các biện pháp để nâng cao sức mạnh quốc gia trong công cuộc phòng thủ đất nước, nhất là trên các địa bàn có vị trí chiến lược, trọng yếu.

Đặc khu Kiên Hải đề nghị Trung ương có định hướng rõ hơn về xây dựng các trung tâm kinh tế- dịch vụ-du lịch biển đảo, trong đó Kiên Hải-Phú Quốc-Thổ Châu là cụm động lực kinh tế biển phía Tây Nam Tổ quốc; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trên các đảo đông dân cư sinh sống; có chính sách đặc thù hỗ trợ ngư dân bám biển lâu dài, phát triển kinh tế biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo từ hoạt động dân sinh và sản xuất.

Liên quan đến việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo đặc khu Kiên Hải cho biết: Do đặc khu có vị trí địa lý chia cắt, gồm 23 đảo độc lập, phương tiện đi lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, nên để thuận lợi cho công tác quản lý và giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thủ tục hành chính, đặc khu Kiên Hải đề xuất Trung ương xem xét triển khai mô hình Tiểu khu tại bốn xã của huyện Kiên Hải cũ (gồm Hòn Tre, An Sơn, Lại Sơn và Nam Du) nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ

Đại diện cho tuổi trẻ đặc khu Kiên Hải tham gia góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chị Nguyễn Thị Trúc Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu, bày tỏ phấn khởi vì trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng đã có nhiều sự quan tâm sâu sát đến hoạt động của Đoàn Thanh niên, tuổi trẻ cả nước, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cùng với đó, dự thảo văn kiện cũng đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ sâu sát, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với hoạt động, công tác Đoàn thời gian tới.

Chị Nguyễn Thị Trúc Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Đặc khu Kiên Hải đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Trung ương chú trọng hơn công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Trung ương quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ… tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu; quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên; nghiên cứu ban hành Chỉ thị về "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên."

Chị Nguyễn Thị Trúc Phương cũng đề xuất triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ khoa học kỹ thuật; triển khai cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Gửi gắm những ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu Kiên Hải Nguyễn Thị Trúc Phương đề xuất Trung ương Đảng sớm ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho người trẻ tham gia hoạt động quản lý, phục vụ cộng đồng ở cấp cơ sở, từ đó hình thành nguồn nhân lực trẻ am hiểu địa phương, có năng lực quản trị sẵn sàng bổ sung cho bộ máy cơ sở sau sắp xếp, tinh gọn.

Ngoài ra, văn kiện cũng cần nhấn mạnh và nêu cụ thể hơn nữa việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cấp cơ sở ở xã, phường, đặc khu; các chương trình đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cho lực lượng lao động trẻ, nhất là những thanh niên tài năng trên các lĩnh vực, đồng thời có cơ chế trọng dụng, tôn vinh và khuyến khích họ cống hiến./.

