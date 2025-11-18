Mưa lũ làm 14 người chết, mất tích và gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 8 giờ 30, ngày 18/11, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 14 người chết và mất tích, tăng 2 người so với chiều 17/11.

Trong số đó, Khánh Hòa có 9 người chết, mất tích trong đó có 7 người chết do mưa lớn gây sạt lở đất đá vào ôtô khách tại đèo Khánh Lê Quốc lộ 27C và mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn; 2 người mất tích do mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn và do bị lũ cuốn trôi tại phường Bắc Nha Trang).

Sạt lở tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cũng đã làm 3 người mất tích. Quảng Trị có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi khi lái xe tải qua khu vực có đặt Barie cảnh báo tại cầu tràn A Rong Trên, xã La Lay; thành phố Huế có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi khi bị lật ghe tối ngày 17/11.

Mưa lớn đã làm 3 nhà bị hư hỏng ở Quảng Trị, tăng 2 nhà so với chiều 17/11, có 13.759 nhà bị ngập (Quảng Trị 1.552 nhà, Huế 12.207 nhà), tăng 136 nhà tại Quảng Trị so với chiều 17/11; 7.000 ha lúa, 430 ha cây lâu năm bị thiệt hại; 357 con gia súc và 4.900 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Có 120 vị trí đường Quốc lộ, tỉnh lộ tại các địa phương bị ngập, ách tắc, trong đó Quảng Trị có 86 vị trí bị ngập, gây ách tắc (Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15D ngập 3 vị trí từ 0,2-0,4m, 9 điểm ngầm tràn tại tỉnh lộ 571, 586 bị ngập sâu 0,5m; 74 vị trí tuyến đường liên xã bị ngập, gây ách tắc).

Thành phố Huế có 28 vị trí bị ngập, gây ách tắc (Quốc lộ 49B bị ngập 3 vị trí từ 0,2-0,5m; đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 bị ngập khoảng 0,4-0,5m); 25 vị trí tại các tuyến đường tỉnh lộ ĐT.11B, 17, 17B, 8A, 11A, 10C, 12C, 21, 8B, 4, 5 bị ngập 0,4-1,5m; nhiều vị trí tuyến đường liên xã bị ngập); sạt lở tại 6 vị trí (Quốc lộ 49 sạt lở 1 vị trí, đường Hồ Chí Minh sạt lở 5 vị trí).

Quốc lộ 40B đoạn qua xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở, chia cắt giao thông, một số tuyến đường giao thông xã Nam Giang, xã Bến Giằng bị sạt lở gây ách tắc.

Tỉnh Quảng Ngãi có 3 vị trí trên tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở gây ách tắc. Tỉnh Khánh Hòa có 2 vị trí ở Quốc lộ 1A bị ngập sâu 0,2-0,5m (khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc; xã Nam Cam Ranh); nhiều vị trí trên tuyến đường giao thông nông thôn tại nhiều địa phương, xã bị ngập từ 0,2-0,5m.

Đoạn sạt lở trên đèo Prenn gần khu vực cầu Đatanla xảy ra sáng 17/11. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Quốc lộ 20 tại đèo Prenn tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở taluy âm 100m, đang cấm đường qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Đường sắt đoạn qua xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã khắc phục xong, đảm bảo an toàn cho tàu chạy từ 14 giờ 45 phút ngày 17/11.

Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và tổng hợp số liệu thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả.

Đối với tình hình đê điều, hiện các tuyến đê sông (chủ yếu ở gần cửa sông), đê cửa sông, đê bao khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có cao trình mặt đê phổ biến khoảng +(1,0-2,5)m, có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm (khi lũ chính vụ ở mức cao cơ bản sẽ tràn đê).

Tại thành phố Huế, mực nước tràn và ngập các tuyến đê cửa sông là đê tả, hữu sông Hương, đê hữu sông Truồi dài 10,9 km với độ sâu ngập từ(0,5-0,8m. Hiện không có sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt.

Để ứng phó mưa lớn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm các Công điện số 219/CĐ-TTg ngày 17/11; số 218/CĐ-TTg, 217/CĐ-TTg ngày 16/11 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ; chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê, thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa và Công điện số 31/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 14/11; văn bản số 30/BCĐ-BNNMT ngày 13/11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc ứng phó với mưa lũ; ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền Trung; văn bản số 32/BCĐ-BNNMT ngày 17/11 gửi Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 9181/BNNMT-ĐĐ ngày 17/11 gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Bộ Quốc phòng đã ban hành công điện số 7388/CĐ-BQP ngày 17/11/2025 về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Bộ Công an đã ban hành công điện số 36/CĐ-BCH ngày 15/11/2025 về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ khu vực miền Trung.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Cục Viễn Thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, gửi 2 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa, lũ tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng trong ngày 17/11; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

Đoàn công tác do Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tình hình mưa lũ, khắc phục hậu quả tại tỉnh Khánh Hòa.

Các tỉnh, thành phố triển khai ứng phó với mưa lũ, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển; vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du; tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, xử lý, thông tuyến bước đầu tại các điểm sạt lở; huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn; tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không đảm bảo an toàn.

Các địa phương tổ chức di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn 1.802 hộ/5.914 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt như Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Đường đi ra đường đi bộ ven bờ Nam sông Hương, thành phố Huế còn ngập lụt sáng 18/11. (Ảnh: Nguyên Lý/ TTXVN)

Cùng ngày 18/11, ông Mai Văn Xuân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Kim Trà, thành phố Huế cho biết, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra trên địa bàn phường vào tối 17/11. Vị trí tìm thấy cách nơi nạn nhân gặp nạn khoảng 5-10m.

Trước đó, vào tối 17/11, ông N.V.T (sinh năm 1975) đi cùng ông Nguyễn Văn Quý và ông Phạm Xuân Trần Mùi (cùng trú tại Tổ dân phố Triều Sơn Trung, phường Kim Trà) dùng thuyền để đi về nhà. Khi về đến cổng làng Triều Sơn Trung, thuyền bị chết máy, sóng to gió lớn nên thuyền bị lật. Ông Quý và ông Mùi bơi được vào bờ, còn ông N.V.T bị nước lũ cuốn trôi.

Đoạn đường này nước ngập sâu, chính quyền đã đặt biển, giăng dây để cảnh báo vào sáng 17/11. Tiếp nhận thông tin người bị nạn, Ủy ban Nhân dân phường Kim Trà đã chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm. Theo ông Mai Văn Xuân, hiện nay trên địa bàn phường vẫn còn nhiều hộ dân bị ngập sâu, nước rút chậm, gây xáo trộn đời sống của người dân.

Sáng 18/11, lũ trên sông Hương, sông Bồ ở thành phố Huế đang xuống và hiện ở mức trên báo động 2, giúp giảm ngập cho vùng thấp trũng. Dự báo, từ nay đến hết ngày 19/11, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm; vùng núi 150-300mm, có nơi trên 500mm./.

