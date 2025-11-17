Miền Trung tiếp tục mưa rất to, cục bộ có nơi lượng mưa trên 700mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 17/11 đến hết đêm 18/11, khu vực từ thành phố Huế-thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 80- 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 19/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3h.

Ngoài ra, trong đêm 17/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Nước Sông Lu dâng cao, gây ngập nặng nhiều diện tích hoa màu của người dân ở xã Phước Hậu, Khánh Hòa. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đêm 19/11 và ngày 20/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ thành phố Huế-thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk cấp 2.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất," Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ 22 giờ ngày 17/11 đến 9 giờ ngày 18/11, lũ trên sông Bồ (thành phố Huế) và sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tiếp tục duy trì ở mức cao và ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Hương (thành phố Huế) sẽ xuống và ở dưới mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bồ tiếp tục dao động ở mức cao và trên mức báo động 3; sông Vu Gia-Thu Bồn sẽ dao động ở mức báo động 2-báo động 3; sông Hương tiếp tục xuống dưới mức báo động 2.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn sẽ tiếp tục dao động ở dưới mức báo động 2; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc và hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Phú Lâm sẽ xuống và ở trên mức báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị-Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị-Khánh Hòa.

Tình hình lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại nhấn mạnh.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội./.

Mưa lũ tại miền Trung-Tây Nguyên gây thiệt hại nặng nề, nhiều người mất tích Sạt lở đất tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) làm 7 người chết, 1 người mất tích; sạt lở tại Đà Nẵng làm 3 người mất tích; trong tại Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng nhiều nơi bị ngập úng, giao thông chia cắt.