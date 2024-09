Mực nước sông lên cao sau bão, 8 tỉnh thành lưu ý an toàn hệ thống đê

Hiện nay, mực nước các sông đang lên cao sau bão số 3, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai lưu ý 8 tỉnh, thành cần triển khai ngay các biện pháp để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Mực nước các sông, suối lên nhanh, xuất hiện lũ tại các huyện miền núi Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) vừa có công văn gửi 8 tỉnh/thành phố: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá về bảo an toàn hệ thống đê điều sau bão số 3.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Dự báo lũ trên sông Hoàng Long, sông Lục Nam trên mức báo động 3; sông Thao, sông Cầu, sông Thương trên mức báo động 1; sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa) lên mức báo động-báo động3. Hiện nay, mực nước các sông đang lên, lúc 9h ngày 8/9: Trên sông Lục Nam, tại trạm Lục Nam là +4,65 (trên báo động1: 0,35m); trên sông Hoàng Long, tại trạm Bến Đế là +3,27m (trên báo động 1: 0,27m).

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 6505/BNN-ĐĐ ngày 4/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó bão số 3.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Các địa phương lưu ý tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định của Luật Đê điều và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Cục để phối hợp chỉ đạo thực hiện./.