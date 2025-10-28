Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ: Bang Texas kiện Johnson & Johnson che giấu nguy cơ Tylenol gây tự kỷ

Tổng Chưởng lý bang Texas Ken Paxton khởi kiện Johnson & Johnson, cáo buộc tập đoàn này và công ty con Kenvue che giấu thông tin về nguy cơ Tylenol gây tự kỷ và rối loạn tăng động ở trẻ em.

Các hộp thuốc Tylenol trên kệ hàng ở Miami, Florida ngày 23/9. (Ảnh: Yahoo News)
Các hộp thuốc Tylenol trên kệ hàng ở Miami, Florida ngày 23/9. (Ảnh: Yahoo News)

Theo New York Times, Tổng Chưởng lý bang Texas Ken Paxton ngày 28/10 đã khởi kiện các nhà sản xuất thuốc giảm đau Tylenol, cáo buộc họ che giấu thông tin về nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của trẻ em.

Vụ kiện được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước, trong đó ông cho rằng việc phụ nữ mang thai sử dụng thuốc Tylenol có thể dẫn tới tình trạng tự kỷ ở trẻ - một mối liên hệ chưa được chứng minh khoa học.

Theo đơn kiện, ông Paxton cáo buộc các công ty Johnson & Johnson - đơn vị phân phối Tylenol trong nhiều thập kỷ - và Kenvue, công ty tách ra từ Johnson & Johnson và nắm quyền kinh doanh sản phẩm này từ năm 2023, đã cố ý che giấu bằng chứng về mối liên hệ giữa Tylenol với chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Đơn kiện cũng cho rằng việc thành lập Kenvue là nhằm giúp Johnson & Johnson tránh trách nhiệm pháp lý liên quan đến sản phẩm Tylenol./.

(Vietnam+)
#Tylenol #Texas #Johnson & Johnson #tự kỷ #Kenvue #tranh cãi thuốc giảm đau Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng chạm mức thấp nhất trong gần ba tuần

Chuyên gia phân tích thị trường sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn KCM Trade cho biết, quan hệ thương mại Mỹ-Trung được cải thiện khiến giá vàng mất đà do nhu cầu mua vàng để giữ an toàn tài sản sụt giảm.