Mỹ: Bang Texas kiện Johnson & Johnson che giấu nguy cơ Tylenol gây tự kỷ

Theo New York Times, Tổng Chưởng lý bang Texas Ken Paxton ngày 28/10 đã khởi kiện các nhà sản xuất thuốc giảm đau Tylenol, cáo buộc họ che giấu thông tin về nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của trẻ em.

Vụ kiện được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước, trong đó ông cho rằng việc phụ nữ mang thai sử dụng thuốc Tylenol có thể dẫn tới tình trạng tự kỷ ở trẻ - một mối liên hệ chưa được chứng minh khoa học.

Theo đơn kiện, ông Paxton cáo buộc các công ty Johnson & Johnson - đơn vị phân phối Tylenol trong nhiều thập kỷ - và Kenvue, công ty tách ra từ Johnson & Johnson và nắm quyền kinh doanh sản phẩm này từ năm 2023, đã cố ý che giấu bằng chứng về mối liên hệ giữa Tylenol với chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Đơn kiện cũng cho rằng việc thành lập Kenvue là nhằm giúp Johnson & Johnson tránh trách nhiệm pháp lý liên quan đến sản phẩm Tylenol./.

Có mối liên hệ giữa việc sử dụng Paracetamol trong thai kỳ và chứng tự kỷ không? Ông Trump cho rằng chứng tự kỷ có liên quan đến việc việc tiêm vaccine cho trẻ em và phụ nữ mang thai dùng thuốc Tylenol (tên thương mại của Paracetamol tại Mỹ) nhưng WHO đã phản bác lại điều này.