Mỹ Tâm gây ấn tượng mạnh với ảnh chụp tại Quảng trường Ba Đình

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, tiết mục nghệ thuật mở màn của ca sĩ Mỹ Tâm và giọng ca nhí Hà Thủy Tiên đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Bản tin 60s ngày 3/9/2025 gồm những nội dung sau:

Mỹ Tâm gây ấn tượng mạnh với ảnh chụp tại Quảng trường Ba Đình.

Chủ chuỗi Haidilao thu 1.148 tỷ đồng tại Việt Nam.

Triển lãm “Thành tựu đất nước” kéo dài đến 15/9, Thủ tướng quy định một số vấn đề.

Điều đặc biệt về “vị tướng trong sách giáo khoa” gây chú ý tại lễ diễu binh 2/9.

Hà Nội hút khách kỷ lục, doanh thu gần nghìn tỷ đồng dịp Quốc khánh.

Nhiều chùa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Vu lan 2025 với nghi thức bông hồng cài áo, thả hoa đăng.

Nga nêu loạt điều kiện để chấm dứt xung đột Ukraine.

Israel mở chiến dịch lớn nhằm kiểm soát thành phố Gaza./.

#Haidilao #Ca sĩ Mỹ Tâm #80 năm Quốc khánh #Lễ diễu binh #Triển lãm Thành tựu đất nước #Trung tướng Phạm Tuân #du lịch #Hà Nội #lễ Vu lan #Chiến sự Nga-Ukraine #Gaza #Israel

