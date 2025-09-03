Mỹ Tâm gây ấn tượng mạnh với ảnh chụp tại Quảng trường Ba Đình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bày tỏ bản thân bị sốc trước vụ không kích của Israel nhằm vào một bệnh viện ở Dải Gaza khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo.